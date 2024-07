"A Roma servirebbe una cura Meloni". Da piazza Vittorio l'attacco di FdI a Gualtieri

Una “cura Meloni” per Roma. Per permettere alla Capitale di “risolvere i suoi problemi endemici”. La proposta arriva da piazza Vittorio, dove si è svolta la festa di Fratelli d’Italia. Dal palco di “Piazza Italia”, questo il nome dell’evento che si è svolto dal 4 al 6 luglio, Francesco Filini, responsabile FdI per il programma ha affermato: “A Roma servirebbe una cura Meloni, una cura Fratelli d’Italia”. E questo perché “Roma non riesce a progredire di un millimetro da troppi anni. Non riesce a risolvere i suoi problemi endemici".

L’attacco a Gualtieri: “Ztl? Un’idea sciagurata”

Filini ha poi attaccato il sindaco Gualtieri, definendo “sciagurata” l’idea di estendere la zona a traffico limitato nella Capitale. "Non si riesce a capire perché lo abbia fatto, io ho pensato che, siccome il Pd è il partito della ztl, la vuole allargare perché vuole prendere più voti", ha ironizzato il meloniano. La ztl è stata anche l’argomento dell’ultimo dibattito di Piazza Italia, quello sulla mobilità urbana, con il sottosegretario Galeazzo Bignami e l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. “Come Fratelli d'Italia – ha spiegato Marco Perissa, presidente di FdI a Roma - siamo profondamente contrari. Pensiamo infatti che per la capitale d'Italia bisogna immaginare un modello di mobilità e viabilità urbana che sia adeguato ai tempi e che soprattutto metta i cittadini nelle condizioni di aumentare la qualità della loro vita". Perissa ha parlato anche del "modello Caivano", un'esperienza, ha detto, "che deve essere presa come esempio per la sua capacità di riqualificare alcuni territori, abbandonati e stretti sotto la tenaglia della criminalità organizzata presenti anche nella città di Roma. Quindi la tangibile dimostrazione che grazie a una proficua integrazione tra Stato, istituzioni e attività sportiva di base si possano risollevare alcuni territori troppo spesso abbandonati a se stessi".

Il ministro Sangiuliano: "La cultura deve uscire dalla ztl abitata dai radical chic e andare nelle periferie"

A rincarare la dose, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ospite a Piazza Italia: “La cultura deve uscire dalla ztl abitata dai radical chic e andare nelle periferie - ha sottolineato -. Io ho avuto una lettera in cui la commissaria europea alla cultura ci faceva i complimenti per come stiamo spendendo le risorse del Pnrr. Stiamo facendo davvero tantissime cose". E sull’ingresso a pagamento al Pantheon, introdotto proprio un anno fa, il ministro ha sottolineato: “Rivendico con grande orgoglio l'operazione Pantheon, che genera 1,2 milioni di risorse. Stiamo lavorando tantissimo sui musei". E ancora: "Roma rappresenta più di ogni altro luogo la nostra storia. L'Italia ne ha tanti, ma Roma con la sua storia millenaria esprime meglio di altri, il valore dell'identità. Si può modernizzare la società se si hanno radici solide. Bisogna andare avanti, modernizzare, evolvere ma salvaguardando i nostri valori e la nostra identità".

La frecciata ai giornalisti

A parlare sul palco di piazza Vittorio è stato anche Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura alla Camera, che ha criticato i giornalisti: “L'algoritmo ha cambiato il giornalismo che si basa ormai tutto sui click e sul titolo”. Mollicone ha accusato, inoltre, la stampa di aver riportato il suo lapsus sul premio Strega (“la Strega”, invece di “lo Strega”) e non “ tutte le iniziative di promozione della lettura” da lui elencate. "Ognuno ha il proprio mestiere: a loro di far ridere, a noi di governare" ha detto, riferendosi ai giornalisti.