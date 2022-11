In Campidoglio tutti uniti nel nome di Francesco Valdiserri: a lui sarà intitolato un impianto sportivo

L’impianto sportivo comunale Polisportiva ‘G.Castello’ sarà intitolato Francesco Valdiserri. L’assemblea capitolina si è compattata per dare seguito alla proposta di legare il campo da gioco alla memoria del giovane, investito nella notte tra il 19 ed il 20 ottobre.

Una morte che rappresenta una sconfitta

La proposta d’intitolare l’impianto sportivo di San Paolo, è stata portata in aula dal presidente della commissione sport Nando Bonessio. “La morte così assurda e inspiegabile di un diciottenne pieno di speranze e appassionato della vita ci ha lasciato sgomenti – ha dichiarato Bonessio – Perché, se per un genitore la morte di un figlio è un fatto innaturale, per l’intera comunità di cittadini e cittadine la morte di un ragazzo di soli 18 anni è un fatto inaccettabile, è la più grande sconfitta con cui ognuno di noi deve fare i conti”.

La promessa dopo l'incidente

Dopo la morte del giovane, il cui funerale si è svolto nella chiesa di Santa Maria Liberatrice al Testaccio, il sindaco ha promesso un pacchetto di misure finalizzate a migliorare la sicurezza stradale. Più autovelox, tutor ed etilometri, tra le misure previste e campagne di sensibilizzazione perché, aveva riconosciuto il primo cittadino, “lo dobbiamo anche alle famiglie delle vittime ed a quella di Francesco Valdiserri”.

Un lutto che diventa un monito

“L’intitolazione alla memoria di Francesco Valdiserri dell’impianto sportivo comunale di competenza dipartimentale sito in via Alessandro Severo n.209 a pochi metri dal luogo dell’incidente deve servire a tenere vivo il ricordo di un giovane entusiasta, pieno di speranze, appassionato della musica e dello sport, sempre pronto a inseguire e realizzare i propri sogni” ha ribadito Bonessio. “Questo grave lutto che ci ha colpito tutti – ha aggiunto sempre il presidente della commissione sport – deve essere però di sprone per le istituzioni affinché si intervenga sulla sicurezza stradale tutelando prioritariamente le fasce più deboli della città come pedoni e ciclisti”.

Sindaco e municipio soddisfatti per l'intitolazione

Soddisfazione per la scelta del Campidoglio è stata espressa anche dal presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri. “Bene l’approvazione da parte dell’Assemblea capitolina, che raccoglie l’indicazione del Municipio Roma VIII, di intitolare lo storico impianto sportivo comunale della Polisportiva G. Castello sulla via Cristoforo Colombo alla memoria di Francesco Valdiserri – ha rimarcato il minisindaco – Un luogo di aggregazione importante per la comunità dell’VIII Municipio e della città si appresta quindi a portare il nome alla memoria di un giovane innocente che la perso la vita in maniera tragica, a commemorazione e testimonianza di tutte le vittime della strada”.

Anche il sindaco ha commentato il voto dell'Aula Giulio Cesare. Gualtieri si è detto “emozionato” per la decisione assunta dall’Assemblea Capitolina, alla presenza dei genitori Paola e Luca, dei compagni, degli insegnanti, degli amici. Il primo cittadino ha ricordato come "l’ingiusta, terribile morte del giovanissimo Francesco” abbia finito per “svolgere profondamente la città che è rimasta attonita di fronte a quel tragico incidente e, sin da subito, si è stretta intorno alla famiglia per farla sentire meno sola”. La vittima è stata descritta dal sindco come “un ragazzo brillante, curioso, sensibile, altruista”. L'amministrazione ha deciso di "contribuire a tenere viva la sua memoria dedicandogli un luogo di vita sociale del territorio, che rappresenta un punto di riferimento per i tanti giovani che in quei campi sportivi si ritrovano quotidianamente”. Al tempo stesso, dal primo cittadino, è stato ribadito "l’impegno solenne di fare il possibile affinché tante tragedie come questa non si ripetano mai più”.