Il nuovo alleato di Francesco Rocca è Alternativa Popolare

Alternativa popolare appoggerà Francesco Rocca alle prossime elezioni regionali del Lazio. Il partito d'ispirazione cristiano democratico fondato nel 2017 dopo lo scioglimento del Nuovo Centrodestra, si schiera dunque con l’ex presidente della Croce Rossa.

"L'ingresso di Alternativa popolare mi inorgoglisce. La povertà educativa presente nella nostra regione è una delle grandi sfide ed uno dei primi temi che affronterò. Bandecchi (coordinatore di Alternativa Popolare e fondatore di Unicusano ndr.) è un imprenditore serio che a Roma ha realizzato una grande cosa, un polo educativo e formativo importante. E’ un uomo del fare. Sono sicuro che faremo un bel cammino insieme” - il commento di Rocca sui nuovi allea

"Noi stampella liberale di Rocca nel Lazio"

"Rocca è la soluzione ideale per dare una linea diversa e che possa essere da guida per tutta la Nazione” - ha sottolineato Stefano Bandecchi, coordinatore di Alternativa popolare.

“Lo abbiamo scelto per la sua esperienza nella sanità, nella Croce Rossa e come uomo. Alternativa popolare vuole essere la stampella liberare che ormai sta scomparendo nella coalizione insieme ai nostri amici conservatori. Alternativa Popolare è un partito con una storia che parte da lontano. La nostra anima, appartenendo al PPE, è liberale e abbiamo fatto delle chiare scelte in Lombardia e Lazio. Come detto da Rocca il Lazio è immobile da vent'anni ed è arrivato il momento di dare una svolta. Abbiamo scelto Rocca per i suoi valori, con la volontà precisa di creare una soluzione di differenza. Crediamo in un nuovo spirito liberale per la regione".