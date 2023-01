Rocca parla già di bis e punta su cultura e turismo: "Nel Lazio Grand Tour 4.0"

Il programma è definito e sarà reso pubblico al massimo entro lunedì prossimo. “Un programma dinamico perché più incontri le persone e più sottolineano mancanze che ci sono state in questi anni a cui vogliamo dare risposte concrete’’. Francesco Rocca prepara lo sprint finale verso le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Il candidato presidente del centrodestra si è confrontato nella sede dell’Adnkronos con i suoi due maggiori competitor, Donatella Bianchi del M5s e Alessio D’Amato del centrosinistra, su temi caldi come sanità e liste d’attesa, il termovalorizzatore per Roma e gli stadi delle società di calcio. ‘

Elezioni regionali, Rocca parla già di bis

’L’orizzonte mio e della coalizione che mi sostiene è un orizzonte non di 5 anni ma a 10 anni’’, ha aggiunto Rocca che dunque parla già di bis alla guida della Regione Lazio. Troppo presto per fare i nomi della prossima eventuale Giunta, ma l’ex presidente della Croce Rossa assicura che nel caso sarà “una squadra di persone competenti, che sappiano portare la qualità espressa con la loro capacità, la loro storia professionale e umana”.

“L’assessorato alla Cultura sarà centrale per recuperare un'anima persa e per dare lo slancio all'economia. È imbarazzante - ha detto - che non trovi una sua valorizzazione”.

Nei giorni scorsi l’incontro con il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Tra gli argomenti al centro della discussione: la valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio a partire da uno sviluppo della rete infrastrutturale, il rilancio di importanti beni artistici poco noti perché fuori dai circuiti turistici usuali e una collaborazione più stretta tra il Ministero e la Regione per la promozione.

Il Grand Tour 4.0 del Lazio

“Al centro del mio programma c'è un forte rilancio del patrimonio culturale del Lazio, partendo da un rafforzamento delle infrastrutture. I turisti che visitano Roma devono essere stimolati a scoprire l'enorme tesoro regionale, oggi tanto avvilito. Penso a beni come Ostia Antica, le necropoli etrusche, l'Appia antica, i Castelli Romani, le città papali della Ciociaria, la costa laziale, i monasteri, solo per citarne alcuni. La mia Giunta - ha annunciato Rocca - lavorerà, grazie anche al sostegno del Ministero, per realizzare un vero e proprio 'Grand Tour 4.0' in vista del prossimo Giubileo e dell'Expo, capace di rilanciare un territorio straordinario, stimolare l'economia e dare ossigeno ad aree da troppo tempo offese da incuria e mala gestione".

"Ho accolto favorevolmente - ha sottolineato il Ministro Sangiuliano - le interessanti proposte del candidato alla Presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. Le azioni proposte e la volontà di un forte dialogo tra Istituzioni rappresentano un valore imprescindibile per le attività di rilancio già previste da questo dicastero per il Lazio".