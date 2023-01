Rocca fa quadrato: “Su mia candidatura sostegno forte, non deluderò Meloni”

"Con la presidente Giorgia Meloni c'è un rapporto di stima e amicizia reciproca e grande sostegno”. Francesco Rocca, candidato presidente alla Regione Lazio per il centrodestra, serra le fila e scaccia ogni dubbio sull’unità di Fratelli d’Italia intorno alla sua candidatura. “Il suo atteggiamento così come quello di tutta la coalizione è di grande supporto, mi ha mandato un messaggio con scritto: 'Sono sicura che non mi deluderai' e così voglio fare” - ha detto Rocca ospite della trasmissione 'L'aria che Tira' su La 7. Intanto Roma si è riempita di manifesti con il volto della premier.

Francesco Rocca e Fabio Rampelli: "Lavoro fianco a fianco"

E l’ex presidente della Croce Rossa Italiana ha voluto anche sottolineare l’unità di intenti e il lavoro “fianco a fianco” con Fabio Rampelli, il vicepresidente della Camera e padrino politico di Meloni, risultato il grande escluso di FdI: fuori dalla squadra di governo e da quella di candidato presidente alla Regione Lazio. “Con Fabio Rampelli, ho un rapporto storico anche di amicizia. Mi sono sposato con cerimonia laica e Rampelli - ha raccontato Rocca - ha officiato la cerimonia. C'è il sostegno forte di tutta la coalizione".

La polemica sull'Irpef

Intanto imperversa la polemica sull’Irpef. "Dalla Giunta Zingaretti è arrivato il regalo di Natale, aumentando l'addizionale che va a colpire il ceto medio. Dopo 10 anni in cui potevano risanare i conti, questa è la loro mossa”- ha incalzato il candidato presidente del centrodestra. "Diminuire la pressione fiscale a 2 milioni di cittadini del Lazio significa che la Regione guidata dal centrosinistra non ha affatto aumentato le tasse. Se Rocca invece vuole sapere chi ha messo le mani in tasca ai cittadini italiani faccia il pieno di benzina alla sua macchina, guidi per un po' in autostrada e poi chieda spiegazioni sull'aumento dei costi al Governo Meloni" - ha replicato il vicesegretario del Partito Democratico del Lazio, Enzo Foschi.

“La manovra della Giunta Regionale ha previsto l’esenzione dell’1,60 per i redditi fino a 35 mila euro. Sono 2 milioni i contribuenti coinvolti che, quindi, non pagheranno l’addizionale. Un risultato frutto del lavoro condiviso con le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl con le quali abbiamo sottoscritto questo accordo. Un accordo che prevede, inoltre, per i redditi maggiormente colpiti dalla modifica degli scaglioni approvata a livello nazionale, cioè i redditi fino a 40 mila euro, un’esenzione di 300 euro proprio per aiutare le famiglie ad affrontare il caro energia. Un sostegno che si vedrà nelle buste paga a partire da gennaio 2023” - ha spiegato il vice presidente della Giunta Regionale del Lazio e presidente pro tempore, Daniele Leodori.

Critica l’Ugl: “Continuiamo ad essere la Regione più tartassata d’Italia con aliquote alte che mettono in difficoltà le famiglie. Nel Lazio, dunque, alcune fasce di reddito andranno a pagare di Irpef circa 400 euro in più. Quello che sconcerta - ha sottolineato il segretario regionale UglLazio, Armando Valiani - è che la Pisana ha preso questo provvedimento in barba ai sindacati, rendendo praticamente inutile tutto il lavoro fatto per arrivare alla firma del protocollo d’intesa soltanto qualche mese fa. Sconcerta, allo stesso modo, il fatto che l’aumento dell’addizionale sia stato deciso in un momento in cui tutti i beni ed i servizi vedono schizzare i propri prezzi alle stesse a causa della crisi energetica, della guerra, della pandemia. Davvero una mossa incomprensibile”.