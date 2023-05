La vendita della sede Ater è un affare solo per Inail: Rocca blocca la vendita

Dovevano essere 34.000.000 di euro, sono diventati 30. La vendita della sede Ater di lungotevere Tor di Nona si arricchisce di nuovi elementi, dopo la commissione politiche abitative e urbanistica che si è tenuta il 18 maggio alla presenza del direttore generale dell'azienda, Luca Manuelli. Anche per questo, nelle ultime ore è entrato in campo anche il governatore Francesco Rocca, che tramite il suo capo di gabinetto Giuseppe Pisano ha dato l'alt all'operazione.

Inail taglia il prezzo: la sede Ater ora vale 4 milioni in meno

La vendita della sede Ater di lungotevere Tor di Nona è in ballo da oltre due anni. Nel piano di risanamento dell'azienda regionale, che gestisce oltre 48.000 alloggi sul territorio capitolino, la dismissione dello storico palazzo a due passi da piazza Navona e di fronte a Castel Sant'Angelo ha un ruolo importante. Infatti i proventi della vendita servono a onorare un debito proprio con la Regione. Ater ha optato per la vendita tra istituzioni pubbliche, individuando nell'Inail il "player" più affidabile. E non ha torto, data l'altissima liquidità a disposizione dell'istituto nazionale che gestisce le assicurazioni sugli infortuni dei lavoratori italiani. Però nella prima commissione politiche abitative e urbanistiche della nuova giunta, convocata il 18 maggio da Laura Corrotti (FdI), è uscito fuori che dai 34.000.000 di euro iniziali, la compravendita è scesa ad un valore di 30.000.000 di euro.

La dismissione non è più un affare per la Regione

Il motivo è stato spiegato dal direttore generale di Ater, Luca Manuelli: "Saputo della presenza di un'associazione teatrale all'interno dello stesso edificio - ha riferito il dirigente ai consiglieri - Inail ha chiesto una nuova perizia dell'immobile e di conseguenza è stato scorporato il valore del teatro, a cui Inail non è interessata per proprie finalità istituzionali". Un teatro che è stato quindi valutato 4.000.000 di euro. C'è di più: di questa somma, qualora l'affare andasse in porto, non il 100% finirebbe nelle casse della Pisana. Il 10%, quindi 3.000.000 di euro, rimarrebbe per un tempo indefinito nelle disponibilità di Ater che poi, solo dopo verifiche documentali, eventualmente riconoscerebbe la cifra alla Regione. Insomma, da 34.000.000 che si aspettavano, Rocca e la sua giunta dovrebbero accontentarsi di 27.000.000 di euro. Per questo il capo di gabinetto Giuseppe Pisano già dal 17 maggio ha scritto a Luca Manuelli e al commissario straordinario di Ater Roma, Eriprando Guerritore, fornendo un vero e proprio atto di indirizzo: "E' intenzione della Regione procedere a una rivalutazione della prospettata operazione di vendita. Vi invito pertanto a voler soprassedere dal sottoscrivere ogni e qualsivoglia atto che comporti l'assunzione di un obbligo di cessione".

M5S: "Forse la sede andava messa sul mercato"

Durante la commissione del 18 maggio, il consigliere del M5S Adriano Zuccalà ha espresso dubbi sull'effettiva convenzienza di scegliere una vendita pubblico-pubblico: "Non so se possa garantire il miglior prezzo - ha detto - o se non sarebbe stato più convincente collocare l'immobile sul mercato. Resta inoltre il dubbio che questa dismissione non sia risolutiva della situazione debitoria dell'ente". Debito che inizialmente ammontava a oltre 550.000.000 di euro verso l'Agenzia delle Entrate per ICI e IMU non corrisposte. Contraria in toto alla dismissione la leghista Laura Cartaginese, mentre Erika Palazzi di FdI ha chiesto chiarimenti sul personale smistato in altre due sedi (Valle Aurelia e piazza dei Navigatori): "Forse queste iniziative - ha aggiunto concordando con la presidente di commissione Corrotti - non andavano prese in una fase di ordinaria amministrazione".

Manuelli (Ater): "Se Regione favorevole, vendita sarà conclusa il 30 giugno"

Rispetto al personale dipendente e impiegato nella sede di lungotevere Tor di Nona, le voci girate nelle scorse settimane rispetto ad un imminente trasferimento sono state calmate. Anche alla luce della richiesta della Regione, in commissione il dg Manuelli ha fatto sapere che la data per la conclusione della compravendita "laddove il parere della nuova giunta fosse favorevole" slitterebbe al 30 giugno. La Regione ha dunque 40 giorni di tempo, circa, per trovare una soluzione differente. Quaranta giorni che potrebbero veder accadere diverse cose, come per esempio un doppio avvicendamento alla guida di Ater.