Per la sicurezza di Roma Gualtieri si affida all'ex magistrato Greco

L'ex pm di Mani pulite, Francesco Greco, assumerà la delega alla sicurezza di Roma. Lo ha annunciato il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, in una conferenza stampa in Campidoglio. Con il Giubileo ormai alle porte, il primo cittadino ha deciso di affidarsi all’ex procuratore di Milano, già collaboratore alla legalità dello stesso Gualtieri. A Greco il compito di coordinare l'ufficio della sicurezza urbana.

Ufficio per la sicurezza urbana

L’annuncio, come detto, è stato fatto dallo stesso sindaco in conferenza stampa. Gualtieri ha firmato un'ordinanza che incarica “Francesco Greco, già mio collaboratore sui temi della legalità, di svolgere la funzione di delegato di un rafforzato ufficio per la sicurezza urbana – riporta la Dire - l'ho deciso perché ritengo che, pur non essendo una responsabilità diretta dell'amministrazione comunale il lavoro sul tema della sicurezza, è doveroso un impegno dell'amministrazione su questo tema, non per sostituirsi agli organi dello Stato ma per rafforzare la sinergia all'interno delle varie politiche capitoline".

Le deleghe, quindi, sono passate dall’attuale assessora alle attività produttive, Monica Lucarelli, all’ex procuratore Greco. "Non sono state tolte le deleghe come atto di sfiducia verso qualcuno – ha voluto precisare Gualtieri - Lucarelli anzi ha lavorato benissimo e continuerà ad essere assessore. Ma avevamo bisogno di una persona che a tempo pieno svolgesse il coordinamento e l'ampliamento della collaborazione interistituzionale sul tema della sicurezza". E'

Gli obiettivi

Per Greco, la priorità è quella di “contrastare la criminalità organizzata”, sia quella mafiosa tradizionale che quella autoctona, intervenendo nelle “aree di disagio sociale”. “Poi – ha aggiunto - va messa in campo una tutela delle fasce vulnerabili: anziani, donne e bambini. Penso alle truffe agli anziani, ai furti in appartamento, alle violenze sulle donne o al cyberbullismo".

Secondo il nuovo delegato alla sicurezza “tutto ciò che emerge dai territori deve essere monitorato per capire cosa è stato risolto e cosa no. E serve una mappatura. Ma non c'è un'esigenza specifica di sicurezza in questo momento. Non c'è un evento o una logica emergenziale". Greco, infatti, ha voluto ricordare come i numeri sulla sicurezza urbana di Roma, in termine assoluti e anche in rapporto con altre città, siano “piuttosto significativi. Quello che è stato notato è che il problema della sicurezza attraversa tutti gli assessorati ed è quindi necessario un lavoro di coordinamento per poi, con una voce sola, con cui poi ci si possa presentare ai tavoli. Ma quanto fatto fino ad ora è più che ottimo".

Roma sicura

Gualtieri, nel corso della conferenza, ha voluto sottolineare che “Roma è tra le città più sicure del mondo” secondo le statistiche. “Ma ciò non toglie – ha aggiunto - che noi vogliamo rafforzare il nostro impegno anche su questo fronte. In Italia, a Roma, non c'è il far west, cioè l'assenza dello stato di diritto. Vogliamo fare una mappatura digitale dei problemi, che poi ci permetta di rivolgerci al prefetto e dire: li ci servirebbe una pattuglia in più”. "C'è un differenziale tra la percezione di sicurezza e l'effettività di quello che accade, sia a Roma che a Milano. Cercheremo di fare in modo che la percezione cambi ma c'è anche una responsabilità dei giornali che spesso enfatizzano" ha sottolineato Greco.

Nuovo protocollo

Gualtieri ha infine annunciato l’imminente firma “per il nuovo protocollo per la sicurezza anche provinciale. Bisogna avere un sistema di codici, come in ospedale, per catalogare i crimini, vogliamo avere una mappatura per localizzare i problemi e capire come fare la nostra parte, dall'illuminazione a portare una attività commerciale. La sistematizzazione degli osservatori municipali sulla sicurezza è fondamentale, vorremmo che si riuniscano regolarmente ogni mese e ci diano delle informazioni sui 300 quartieri. Non vogliamo inseguire la notizia e correre avanti e indietro lì dove succede qualcosa. Vogliamo prevenire".

Monica Lucarelli ha voluto spegnere sul nascere ogni polemica in merito al passaggio di deleghe dal suo assessorato a Francesco Greco: “Tutte le grandi metropoli, penso a Milano e Napoli, hanno un assessore delegato solo alla sicurezza. Questo sarà un anno delicato con il Giubileo, ma sarà delicato anche per il riassetto del commercio. In campo ci sono i bandi per le circa 12 mila licenze del commercio su area pubblica, il nuovo regolamento OSP e il riordino degli impianti pubblicitari. La decisione di creare una figura dedicata alla sicurezza – ha detto - è stata presa in intesa con il sindaco e rappresenta il risultato di diverse interlocuzioni con il Campidoglio. La trasformazione di Roma, che ci vede tutti coinvolti, è un processo complesso e totale che prevede grandi opere e un riassetto complessivo dello spazio pubblico”.