L'ex magistrato Greco sarà consulente per la legalità di Gualtieri

L'amministrazione Gualtieri avrà un consulente per la legalità. A lanciare la notizia, bruciando la sorpresa in programma per oggi con una conferenza stampa, è Il Foglio che ha anche interpellato il prescelto. Si tratta dell'ex pubblico ministero Francesco Greco: "Collaborerò con il Comune a titolo gratuito".

Oggi alle 2, nella Sala delle Bandiere del Campidoglio, il sindaco Gualtieri presenterà ai giornalisti, come spiegato nell'annuncio del Comune, "una autorevole figura che assumerà un importante incarico di collaborazione con il Campidoglio". Nato a Napoli nel 1953, Francesco Greco, nel corso della sua carriera ha fatto parte insieme ad Antonio Di Pietro del pool di Mani Pulite agli inizi degli anni Novanta. Successivamente è stato nominato capo della Procura di Milano.

La nomina di Greco in Campidoglio sulla legalità arriva nel giorno della ricorrenza del trentennale dell'inchiesta Mani Pulite. Era il 17 febbraio 1992, infatti, quando venne arrestato Mario Chiesa, presidente socialista del Pio Albergo Trivulzio, dando il via all'indagine che avrebbe messo sottosopra il sistema dei partiti della Prima Repubblica. Greco come Pm collaboro' con il pool coordinato da Francesco Saverio Borrelli.

Prima di lui nel recente passato un altro magistrato è salito sul colle capitolino: dopo l'inchiesta sul Mondo di Mezzo che ha scosso la politica romana, l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino chiamò nella sua giunta il giudice antimafia Alfonso Sabella che fu nominato responsabile dell'assessorato alla Legalità.