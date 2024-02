Ora Gualtieri ha anche un "consigliere giuridico". Chi è (e quanto guadagna) il super avvocato del Quirinale

Si chiama Francesco Fortuna, ed è il nuovo "consigliere giuridico" del sindaco Gualtieri. Nominato con ordinanza del 9 gennaio 2024, ha "compiti di alta collaborazione e assistenza per specifiche esigenze di analisi e approfondimento giuridico su tematiche dell'amministrazione, anche nell'ottica dell'evoluzione ordinamentale di Roma Capitale".

In sostanza, una mano anche per i tanti iter burocratico-amministrativi intrapresi da Gualtieri nelle vesti di commissario straordinario. Una nuova figura negli uffici che lavorano gomito a gomito con il primo cittadino, inserita tra le ultime modifiche fatte alla macrostruttura capitolina, con apposita delibera di giunta, a fine dicembre 2023.

Già distaccato a novembre 2022 dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, preso in prestito per il ruolo di vice capo di gabinetto, Fortuna ha già lavorato con Gualtieri quando il sindaco era ministro dell'Economia. Avvocato iscritto all'albo di Roma nel 2014, vincitore nel 2016 di un concorso pubblico da otto posti per il ruolo di dirigente al Quirinale, da marzo 2019 è stato anche Consigliere del ministero del Tesoro, con funzioni, anche qui, di vice capo di gabinetto. Esperto di diritto commerciale, societario e dei mercati finanziari, ha un ricco curriculum di esperienze in grossi studi legali.

I compensi del consigliere

Quanto guadagnerà il consigliere giuridico del sindaco? La figura è stata fatta rientrare nella V fascia del contratto integrativo del personale dirigente di Roma Capitale, entrato in vigore dal 1 gennaio 2022. Il compenso lordo per posizione è di 80mila euro l'anno, come per il capo di gabinetto, il segretario generale e il portavoce. Tutti passati, nell'ultimo contratto appunto, dalla III alla V fascia, con un guadagno in più di 20mila euro.