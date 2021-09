Tolino (Roma Futura): "Dagli obiettori al cimitero dei feti, abortire a Roma è un incubo"

Francesca, 37 anni, è una delle donne che ha scoperto una croce con il suo nome dopo aver interrotto una gravidanza. Il 3 e 4 ottobre correrà per un seggio in assemblea capitolina

Subire un calvario e gli sberleffi del personale medico e sanitario di un grande ospedale romano solo per aver scelto di interrompere una gravidanza al sesto mese. Un aborto terapeutico. È quanto accaduto a Francesca Tolino, 37 anni, candidata al consiglio comunale alle elezioni del 3 e 4 ottobre con la lista “femminista, ecologista ed egualitaria” di Roma Futura.

Il calvario di Francesca, mamma di altre due bambine, è iniziato a settembre 2019, ancor prima di essere ricoverata: “Ci sono voluti dieci giorni per capire a chi rivolgermi - racconta a RomaToday - , addirittura il mio ginecologo mi aveva consigliato di andare a Londra. Ma di spendere decine di migliaia di euro lontano da casa per abortire mi sembrava un’assurdità”. La morfologica, l’ecografia che fotografa con esattezza la dimensione degli organi interni, aveva mostrato gravi malformazioni al cuore: “Tutti gli specialisti sentiti – ricorda Francesca – mi hanno confermato che la bambina avrebbe vissuto ben poco dopo la nascita. Così ho immediatamente deciso di interrompere”. Da quel momento la strada è stata in salita e anche diversi mesi dopo l’intervento, l’incubo è tornato a bussare: il feto estratto dal corpo di Francesca era stato sepolto, tre mesi dopo l’aborto, nel “Campo degli Angeli” del cimitero Flaminio, con un croce che riportava il nome della madre.

Francesca, cosa è successo una volta entrata in ospedale?

Sono stata tre giorni senza sapere nulla. Né come sarebbe stato fatto l’aborto, né quando. Ogni mattina mi svegliavo e pensavo: ‘Sarà oggi?’. I medici mi hanno dato alcune pasticche colorate, di cui ignoravo e ancora oggi ignoro il contenuto. Ho subito diverse ecografie al solo scopo di farmi vedere il viso della bambina. Finalmente, quando si è trovato un ginecologo non obiettore, sono stata lasciata ore in sala operatoria senza epidurale, senza anestesia, perché in questa città si permette che un anestesista possa decidere quanto una donna debba soffrire. Dopo l’intervento stavo malissimo, le ostetriche mi insultavano. La visita di controllo prima delle dimissioni è stata fatta a porte aperte, con uno stuolo di tirocinanti che osservavano e prendevano appunti.

L’ospedale ha fornito un qualche supporto psicologico?

Nessuno, se pensa che lo psichiatra della struttura sulla mia scheda ha scritto ‘donna sotto effetto di psicofarmaci non atta ad essere madre’. La psicoterapia l’ho seguita per conto mio successivamente, ho fatto l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) che si usa solitamente per chi ha vissuto un trauma grave.

Quando pensava che tutto fosse finito, ecco l’orrenda scoperta al cimitero Flaminio.

Esce fuori un post Facebook di una ragazza che racconta di aver trovato una croce con il suo nome e cognome al cimitero Flaminio. Sotto c’era il feto che aveva abortito. Mi chiama la presidente dell’associazione Differenza Donna, dicendomi che l’indomani avrebbero fatto un sit-in proprio lì e invitandomi a partecipare. Vado e mi perdo, così chiedo a qualcuno del personale all’interno di un box se ci fosse una tomba a mio nome: rispondono di sì e mi danno una mappa per ritrovarla. A quel punto mi hanno ceduto le gambe, stavo malissimo, così ho chiesto ad un ragazzo della manutenzione di accompagnarmi con il furgoncino. Mi ci ha portata davanti e pochi minuti dopo sono arrivati tutti gli altri insieme ai giornalisti.

Lei aveva mai autorizzato una sepoltura per il feto?

No. Per tre volte chiesi all’ospedale cosa ne avrebbero fatto e ogni volta non avevo ricevuto risposta. Qualcuno, non so chi, si è preso la briga di congelare il feto per tre mesi, poi tirarlo fuori, fare un rito cattolico e seppellirlo mettendo il mio nome. Il tutto senza uno straccio di autorizzazione.

Adesso si candida all’assemblea capitolina in una coalizione di Centrosinistra: come mai?

Roma non può essere così esclusiva e intollerante. Ci sono troppi ospedali nei quali quasi l’intero personale sanitario è obiettore, i consultori sono stati depauperati, mancano le informazioni per le donne che scelgono l’interruzione di gravidanza. Ho deciso di accettare la candidatura per portare avanti tutte le proposte di ‘Libera di abortire’, la campagna nazionale di pressione sulle istituzioni per la completa applicazione della 194 che ho lanciato dopo questo incubo. Ci vuole più educazione sessuale nelle scuole e un monitoraggio preciso dei tassi di obiezione del personale medico e sanitario, favorendo l’assunzione di medici non obiettori. Sono talmente pochi i reparti in cui si effettua l’interruzione, che secondo me in questi casi non dovrebbe esserci per niente personale obiettore. Si rende conto che nel Lazio ci sono solo 5 ospedali che effettuano l’interruzione di gravidanza e sono tutti a Roma?

È mai stata contattata dalla sindaca Raggi dopo quanto scoperto al cimitero?

No, mai. Nemmeno una parola da parte sua a riguardo, con mio grande sgomento. A conferma di quanto detto da Elly Schlein, ovvero che non basta essere una leader femminile per essere sensibile alle istanze delle donne. In questa mia battaglia ho avuto il supporto dei Radicali all’inizio, poi di Pop (il movimento civico di Marta Bonafoni, ndr), Volt, Green Italia e dei giovani democratici.

Qual è stata una delle prime cose che ha realizzato tramite “Libera di abortire”?

Un vademecum per tutte le donne su ciò che bisogna sapere quando si decide per l’interruzione e su cosa non è lecito subire all’interno delle strutture sanitarie. Dev’essere alta l’attenzione nei confronti della cosiddetta violenza ostetrica, che io ho subito. Ma la battaglia più grande è quella che sto portando avanti con i Radicali, ovvero l’azione popolare (che verrà illustrata il 9 settembre in una conferenza stampa nella sede del partito), con la prima udienza in tribunale prevista il 13 settembre, in cui si chiede a Roma Capitale di sostituirsi a me e alle altre donne che hanno deciso di chiedere i danni all’ospedale, ad Ama e Asl Roma 1 per aver violato la nostra privacy e leso i nostri diritti tramite l’abusiva pratica del cimitero dei feti. In questa sede il Campidoglio avrà la possibilità di decidere se prendere posizione o meno, a tutela delle sue cittadine e cittadini. In ogni caso, insieme a centinaia di altre donne, abbiamo anche intrapreso un’azione penale insieme a Differenza Donna.