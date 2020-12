Verde pubblico, un'altra assunzione in Campidoglio: ex assessora di Livorno approda nello staff di Fiorini

Dalla politica agli staff (dei politici). A rinforzare la squadra di Raggi in Campidoglio approda un'altra 5Stelle. Francesca Martini, avvocata livornese, ex assessora al Lavoro nel capoluogo toscano, è stata assunta con un contratto a tempo determinato (art.90) e indennità lorda di circa 89mila euro nell'ufficio dell'assessorato al Verde guidato da Laura Fiorini.

L'assunzione è stata ratificata da una delibera di giunta capitolina del 26 novembre. La neo assunta, come riportato nel provvedimento, fornirà "il necessario supporto giuridico nelle attività di coordinamento dei canali istituzionali afferenti l'Assessorato di competenza, in tutte le attività propositive, consultive ed organizzative intercorrenti tra il predetto Ufficio di Staff e gli altri Organi politici di Roma Capitale, nonché nei rapporti con enti pubblici, associazioni, organismi rappresentativi dei cittadini, stante la complessità e rilevanza delle materie oggetto di delega e le ultime novità normative in materia di semplificazione amministrativa".

Un'altra toscana in Campidoglio dopo Filippo Nogarin, il pentastellato che fu sindaco di Livorno dal 2014 al 2019, anni nei quali l'avvocata ricopriva appunto il ruolo di assessore. Lo stesso Nogarin, lo ricordiamo, è impiegato in Campidoglio a supporto dell'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti dallo scorso giugno, con un contratto di consulenza annua, part time, da 27.730 euro lordi annui. Ruoli invertiti se pensiamo che quando Nogarin era sindaco della città portuale toscana, Lemmetti, anche lui livornese, era il suo assessore al bilancio e alle partecipate, noto per aver salvato dal default tramite una procedura di concordato l'azienda dei rifiuti Aams, oltre che per le magliette dei Metallica indossate in ogni occasione.

Un rinforzo tecnico della squadra capitolina quello di Martini che arriva a sole due settimane dall'ingresso di altri due pentastellati. Dario Tamburrano, ex parlamentare europeo M5s, e Valeria Allegro, ex assessora del XII municipio e delegata ai rifiuti in Campidoglio da ottobre 2019. Entrambi a supporto dello staff di Katia Ziantoni, nuova assessora ai Rifiuti.