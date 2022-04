La consigliera Francesca Da Vito, ex M5s, passa a Fratelli d'Italia

La consigliera regionale Francesca De Vito passa al gruppo Fratelli d'Italia. Eletta con il M5s, aveva già detto addio ai grillini lo scorso agosto. Militante della prima ora, era entrata in conflitto con il Movimento di Beppe Grillo a partire da quelle nozze con il partito democratico, fallite presto a palazzo Chigi ma proseguite con successo proprio in Regione Lazio. Ora dal gruppo Misto è passata tra i meloniani. Sorella, lo ricordiamo, di Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina durante la consiliatura Raggi, anche lui passato dal M5s a Forza Italia.

"Ritengo la mia, una scelta assolutamente coerente con i propositi che mi ero fissata ad inizio consiliatura" commenta la consigliera. "Speravo di poterli perseguire con una forza politica che doveva rimanere "terzo polo" ma che poi è diventata altro. A questo punto devo andare oltre". E ancora: "La scelta di lasciare il Movimento 5 Stelle è stata obbligatoria nel momento in cui sentivo di non poter accettare la decisione, considerata da subito scellerata, di entrare a far parte della Giunta di Zingaretti, che ritengo abbia causato danni importanti in tema di sanità e ambiente. Uscire oggi dal gruppo misto è una logica conseguenza poiché questo, per larga parte, rappresenta e sostiene la stessa maggioranza. Molte mie azioni non hanno trovato spazio negli ultimi mesi e non voglio continuare a coesistere con chi mi pone ostacoli".

Perché proprio Fratelli d'Italia? "Ho deciso di accettare l'offerta di entrare a far parte di una forza politica che sento di poter degnamente rappresentare per aver già condiviso molte loro iniziative ed obiettivi, sia a livello regionale che nazionale" spiega ancora l'ex grillina. "Benvenuta Francesca, con la soddisfazione che il lavoro svolto sulla concorsopoli di Allumiere ti abbia confermato quale fosse il posto giusto per combattere il malgoverno di Zingaretti" dichiara la consigliera regionale di FdI Chiara Colosimo. "Ora nello stesso partito saremo più forti e porteremo avanti insieme altre battaglie che restituiscano rispetto e dignità alla gente della nostra regione".

Così Meloni continua ad attrarre politici transfughi dai partiti d'origine. E non solo dal M5s. La Lega è il principale bersaglio, il bacino che più di altri è stato ridotto notevolmente con l'adesione a FdI di diversi esponenti tra Roma e provincia. Ultima in ordine di tempo la consigliera regionale Laura Corrotti, e poco prima due esponenti municipali della Capitale.