"Con il Covid ci comandano dall'interno. Il vaccino forma umani impuri e schiavi": le teorie del complotto della consigliera ex M5s

"Il Covid è stato creato per arrivare a comandare l'uomo dall'interno", per formare "una nuova specie di umani: impuri e schiavi". Ne è convinta Francesca Benevento, ex consigliera M5s oggi nel gruppo Misto del XII municipio di Roma. Non nuova a ferme posizioni no vax, e ovviamente contrarissima al vaccino per il covid-19, da tempo abbraccia note teorie complottiste che hanno come protagonisti Bill Gates (che "ci vuole tutti morti"), il 5G che controlla le nostre menti, e Donald Trump unico salvatore dell'umanità.

"I vaccini a mRna messaggeri e codificanti per il Dna, modificano la firma del Creatore e attraverso questa manipolazione formano un nuova specie di umani: impuri e schiavi" si legge nell'ultimo lungo post su Facebook che ha sollevato polemiche nel municipio. "Per questo nel libro della Rivelazione è chiaramente detto che chi prenderà questo marchio sarà tagliato per sempre dal Regno di Dio, perché non avrà più l'immagine di Dio stesso ma di Lucifero, l'angelo ribelle e distruttore che vuole superare Dio".

E ancora: "Il Covid è stato creato per arrivare a comandare l'uomo dall'interno, non più con la tv, i programmi spazzatura, lo sdoganamento della morale, l'emergere di cattivi esempi. Con un cerottino che inietterà "quantum dots" sarete interconnessi con la rete e tramite l' #entaglement sarete telecomandati da un altro luogo".

Un post che non resta una voce isolata ma che raccoglie un centinaio di like come molti altri dove la consigliera espone il suo credo no vax e negazionista, spingendosi ben oltre lo scetticismo di tanti su eventuali conseguenze nefaste dei sieri vaccinali sulla salute.

"Di preciso i medici che si sottopongono a questo vaccino cosa vogliono dimostrare?" scrive ancora in un altro post di pochi giorni fa. "Forse un atto di fede verso il loro aguzzino? Pur sapendo che per un vaccino occorrono 5 anni, pur non conoscendo il contenuto del veleno (che sarà noto forse fra 2 anni), pur sapendo che le case farmaceutiche sono coperte da immunità per qualsiasi danno biologico si sottopongono a ciò che gli viene richiesto dai governanti corrotti o meglio da un Bill Gates che ci vuole tutti morti e i rimanenti controllati da remoto? Forse la loro vita e la loro salute valgono così poco quanto il loro stipendio?".