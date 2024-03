Foto davanti a scritta che insulta i vigili. È polemica sulla consigliera Pd

Una foto sorridente con il pugno chiuso alzato sotto una scritta di insulti ai vigili incontrata nel centro di Genova un incontro politico per giovani amministratori. “Polizia Locale virus intestinale” lo sfondo sul quale si è fatta ritrarre Federica Serratore, consigliera del Pd e presidente della commissione politiche sociali in II Municipio. Un post social ricondiviso anche dall’assessore al Sociale, Gianluca Bogino, che ha scatenato un’aspra critica da parte dei colleghi di Italia Viva.

La condanna di Italia Viva

Il contenuto è stato poi rimosso. “Siamo sconcertati dalla foto apparsa sui social” hanno scritto Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva e Marco Dolfi, consigliere di IV del II Municipio. “La foto è stata prontamente rimossa dai social, ma rimane la macchia indelebile dell’insulto alle forze di Polizia Locale da parte di esponenti istituzionali del Partito Democratico. Esprimiamo la nostra vicinanza e la totale solidarietà alla Polizia Locale per l’insulto ricevuto da chi dovrebbe, invece, difendere le istituzioni e contrastare il degrado e la deturpazione di luoghi pubblici, non esaltarlo come nella foto in questione”.

Da qui la ferma condanna dell’accaduto. “Ci chiediamo - la provocazione dei renziani - se quanto riportato nella foto sia un sentimento diffuso tra consiglieri e giunta del Pd del II Municipio”.

La spiegazione della consigliera e dell'assessore

“Era una foto ironica che non voleva ledere l’operato della polizia locale, ma dimostrare anzi la paradossalità della scritta” ha commentato laconica ai microfoni di RomaToday la consigliera Serratore.

"Esprimiamo forte sconcerto per il comunicato rilasciato questa mattina da Italia Viva rispetto ad una foto pubblicata ieri che lederebbe l'immagine delle forze di Polizia Locale. La fotografia in questione - spiegano in una nota Serratore e Bogino - ritraeva una scritta incontrata nella città di Genova ed è stata scattata evidentemente per sottolineare l'aspetto paradossale della situazione. Eravamo infatti lì per uno degli incontri di un gruppo di giovani amministratori che da ormai quasi due anni abbiamo creato per creare momenti di riflessione politica e soprattutto condivisione di buone pratiche, con i colleghi dei secondi municipi di Milano, Torino, Venezia e Genova appunto. Più dell'incapacità di cogliere l'ironia di una scritta sulla Polizia Municipale ad un incontro di amministratori municipali, sembra tuttavia preoccupante che due consiglieri comunali ed uno municipale non abbiano di meglio da fare che inventare polemiche sterili. Soprattutto rispetto a chi lavora in uno degli ambiti, come quello delle politiche sociali, in cui la sinergia con la Polizia Locale, ed in particolare con il NAE, è stata più evidente ed efficace in questi anni all'interno del Municipio II. Se i consiglieri in questione vogliono saggiare la solidità della collaborazione con la Polizia Locale li invitiamo volentieri - concludono la presidente di commissione e l'assessore - ad accompagnarci nei prossimi giorni a portare al II Gruppo di stanza a Via Goito i generi alimentari necessari ai minori stranieri non accompagnati ospitati, con meritorio impegno ed impeccabile sensibilità, dalla Polizia Locale".