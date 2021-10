Sabato fascista a Roma, Forza Nuova: "La rivoluzione non si ferma. Il popolo ha alzato livello di scontro"

I fascisti non vogliono mollare la presa. Dopo la marcia su Roma di sabato, con il gruppo nero che ha assaltato la sede della Cgil e si è scontrato con le forze dell'ordine, in un comunicato gli esponenti di Forza Nuova hanno rilanciato il guanto di sfida al Governo: "Da lunedì, dal 15 ottobre, e fino a che il Green pass non verrà ritirato definitivamente la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi".

Commentando gli arresti nel movimento di estrema destra dopo i disordini a Roma, aggiungono: "La giornata di sabato fa da spartiacque tra vecchio e nuovo. Il popolo ha deciso di alzare il livello dello scontro". "Non è certo arrestando alcuni nostri dirigenti che il sistema impaurito e nervoso potrà fermarlo. Nemmeno lo scioglimento di Fn potrebbe invertire la rotta di quanto sta avvenendo e avverrà nelle prossime settimane", si legge ancora nel comunicato firmato dai militanti di Forza Nuova Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Pirillo e Stefano Saija.

"Mesi di piazze pacifiche non hanno fermato l'entrata in vigore delle norme sul Green pass, ma ora la musica è cambiata e il direttore d'orchestra e compositore è solo il popolo in lotta che ha deciso di alzare il livello dello scontro", proseguono.

Riguardo all'attacco alla sede della Cgil, il movimento sottolinea che la gente è costretta "a difendersi dalla ferocia unanime di chi dovrebbe rappresentarlo, l'attacco alla Cgil rientra perfettamente in questo quadro analitico". E ancora: "Danno la croce addosso ad un movimento politico che non rappresenta che una piccolissima componente delle centinaia di migliaia di italiani esasperati. Dell'antifascismo, e con esso delle vecchie categorie ideologiche del secolo scorso, al popolo attaccato con violenza e ferocia inaudite dal regime non interessa nulla".