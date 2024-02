Forza Italia si prepara al congresso. L'operazione Roma porta Tajani in vetta al partito 

L'incoronazione di Antonio Tajani a segretario del partito è oramai una certezza. Mancano ancora due giorni al congresso nazionale di Forza Italia, in programma il 23 e 24 febbraio al palazzo dei Congressi dell'Eur, ma l'operazione di rilancio del partito, iniziata da Roma, con l'obiettivo di rafforzare proprio la figura del ministro del governo Meloni alla guida degli azzurri si può dire riuscita. I delegati romani sono 55, tra deputati, europarlamentari, consiglieri regionali, municipali romani e provenienti dai consigli comunali di provincia.

"Il congresso di Forza Italia dimostra che chi diceva dopo Berlusconi il diluvio si è sbagliato - commenta presentando il grande evento - Berlusconi è stato talmente abile da costruire il futuro". L'erede in pectore del Cavaliere non ha di fatto concorrenza, la sua è l'unica candidatura, e la strada verso la nomina è stata spianata nei mesi con la Città eterna che ha fatto da trampolino di lancio. Nato e cresciuto a Roma, da mamma della provincia di Frosinone, da qui, dall'unico territorio dove può realmente raccogliere voti, il già segretario pro tempore ora in attesa di conferma ha lavorato per raccogliere il testimone senza ostacoli.

Gli acquisti nei mesi su Roma

Una preparazione iniziata nella Capitale e dintorni con una campagna acquisti che nei mesi ha portato a strappare a M5s e Lega diversi volti del panorama politico del centrodestra, dalla Regione ai municipi romani. Alla Pisana agli eletti Fabio Capolei, Cosmo Mitano e Giorgio Simeoni si sono aggiunti i due pentastellati Roberta Della Casa e Marco Colarossi, oltre all'ex capogruppo leghista Angelo Tripodi. Un nuovo equilibrio in maggioranza che ha spinto più volte i forzisti a chiedere al presidente Francesco Rocca un rimpasto di giunta con un nuovo assessore in quota azzurra.

La pesca ha poi interessato anche i municipi romani. Qui ben tre consiglieri sono approdati tra i berlusconiani. Dal municipio VIII la consigliera ex calendiana Caterina Benetti, Matteo Bruno, ex M5s, sempre dall'area di Garbatella e San Paolo, e ancora dalle file degli ormai ex fedeli di Beppe Grillo anche Alessandro Galletti, eletto in municipio XII. E c'è chi è pronto a scommettere che i cambi di casacca proseguiranno anche nei prossimi mesi.

D'altronde l'obiettivo più volte dichiarato è proprio quello di raggiungere il 10% alle elezioni europee di giugno, superando la Lega di Matteo Salvini. E non solo a livello nazionale. Intervistato da RomaToday il senatore Maurizio Gasparri ha già dato nei mesi scorsi l'obiettivo numerico per la Capitale: "Avvicinarci il più possibile al 10%, diciamo nella forbice tra il 5 e l'8". Certamente superare il risultato delle scorse europee. Nel 2019, quelle che videro l'exploit romano di Matteo Salvini, il partito portò a casa il 5.6% dei voti sul territorio comunale. Insomma, la partita europee sarà anche un tentativo di ristrutturarsi e ritrovare linfa a livello cittadino.

La partita dei vicesegretari

Tornando alle nomine dei nuovi vertici, oltre al segretario, ci sono in ballo quattro posti per i vicesegretari che verranno eletti tra venerdì e sabato. Qui la partita è meno certa anche se i nomi dei candidati già ci sono. Tra i favoriti Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha già detto di aver raccolto le firme tra i delegati per la sua candidatura: "Voglio dare una mano ad Antonio Tajani alla guida del partito" ha detto. Anche perché "non c'è alcuna possibilità che io mi candidi alle elezioni europee". Può contare sull'appoggio dell'europarlamentare Fulvio Martusciello, e sarebbe il nome su cui convergerebbe lo stesso Tajani che lo vorrebbe come suo diretto numero due.

Qui la lotta interna è però con il 36enne Stefano Benigni, uomo di Marta Fascina, vedova di Berlusconi, già coordinatore nazionale dei giovani azzurri e tesoriere del partito. La partita si gioca al sud, dove Forza Italia ha ancora il suo bacino più consistente di voti, a caccia di delegati che sostengano il voto. E se Occhiuto ha i suoi sostenitori in Calabria, per Benigni si cerca nella vicina regione Sicilia.

Altri due nomi in corsa per gli altri due posti da vice sono quelli di Deborah Bergamini, forzista di lungo corso, quattro volte parlamentare e a lungo portavoce dei vertici del partito, e Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.