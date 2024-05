Forza Italia vuole far diventare abitabili anche i locali interrati ma i professionisti del Lazio fanno muro

La proposta di legge del centrodestra sulla trasformazione in abitazioni e uffici di seminterrati e garage rischia di subire una battuta d'arresto. In discussione da mesi, si sono svolte tutte le audizioni in commissione urbanistica e sono state recepite le osservazioni di tecnici e politica, ma adesso in fase di deposito di emendamenti ce n'è uno che non piace ai professionisti del Lazio.

Locali interrati come case

Forza Italia, infatti, ha presentato un emendamento con il quale vorrebbe inserire anche i locali interrati, oltre ai seminterrati. Lo scopo è ampliare le unità immobiliari trasformabili in abitazioni, come da scopo principe della proposta di legge in discussione. Gli ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri) ad oggi avevano espresso parere favorevole all'impianto del testo. Oggi, però, dopo il blitz di Forza Italia si sono irrigiditi.

La contrarietà degli ingegneri

"Finora abbiamo fatto un lavoro trattando innumerevoli aspetti sui seminterrati - spiega all'Adnkronos Massimo Cerri presidente dell'ordine ingegneri della provincia di Roma -. Con tutte le dovute accortezze di natura tecnica si può arrivare a una condizione di abitabilità di un ambiente seminterrato. Ma se ci chiedono di esprimere un parere sugli interrati, noi diciamo che non siamo affatto d'accordo con questa modifica".

I motivi del "no" alla proposta di Forza Italia

A illustrare i motivi della contrarietà è Antonio Scaglione, presidente del Collegio dei Geometri romani: "Una modifica che non riteniamo opportuna - dichiara - per una serie di problematiche tecniche e igienico-sanitarie, innanzitutto perché questi locali, completamente privi di luce ed aria, non sono adattabili all'utilizzo in particolar modo residenziale. Abbiamo quindi preso una decisione all'unanimità tra tutti gli ordini professionali per esprimere la nostra contrarietà". La contrarietà è stata messa nero su bianco in una lettera a Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio: "L'eventuale modifica comporterebbe la probabile inapplicabilità della legge stessa e andrebbe in contrasto con quanto da noi condiviso relativamente ai piani seminterrati".

Cos'è un locale interrato

Un locale interrato è un piano o locale di un edificio il cui soffitto, misurato all'intradosso (il lato inferiore di un edificio), si trova in ogni sua parte ad una quota pari o inferiore rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio.