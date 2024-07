Forza Italia spinge per un rimpasto, Rocca frena. Ma dopo l’incontro in Regione sono solo “baci e abbracci”

Che Forza Italia in Regione Lazio sia in fibrillazione non è un segreto per nessuno. Da un anno, quindi praticamente dal giorno dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni con Francesco Rocca presidente, il partito di Antonio Tajani e del senatore Claudio Fazzone ha creato tutti i presupposti giusti per pesare molto di più in consiglio. E oggi, all'indomani delle Europee, si aspetta un riconoscimento da parte del governatore.

Forza Italia scalpita

D'altronde i numeri parlano chiaro. Dopo gli ingressi degli ex pentastellati Roberta Della Casa e Marco Colarossi e degli ex leghisti Angelo Orlando Tripodi e Giuseppe Cangemi, la squadra degli "azzurri" si è ampliata parecchio, arrivando a sette membri. I nuovi arrivati si sono aggiunti al capogruppo Giorgio Simeoni, Fabio Capolei e Cosmo Mitrano. Se si aggiunge Nazzareno Neri, eletto con l'Unione di Centro e passato al gruppo misto, la schiera dei moderati passa a otto teste. La Lega, invece, è quasi scomparsa: c'è solo Laura Cartaginese a reggere botta, dopo aver perso due colleghi nel giro di pochi mesi.

Rimpasto di giunta

Va da sé che gli equilibri in consiglio non rispecchiano più quelli in giunta. La Lega vanta due assessori (Baldassarre al sociale, Ciacciarelli alla casa e urbanistica), Forza Italia altrettanti (Schiboni a lavoro e scuola, Regimenti a sicurezza e università), solo che nel primo caso il partito di Matteo Salvini ha un consigliere, quello di Antonio Tajani sette. Il tema è sul tavolo e anche le ultime difficoltà a convocare il consiglio regionale (con voci che riportano ostruzionismo da parte del gruppo forzista) lo hanno confermato. Il senatore Fazzone, deus ex machina della rinascita di Forza Italia nel Lazio dopo la morte di Silvio Berlusconi, preme per un maggiore riconoscimento. Che si dovrebbe tradurre in un posto in giunta, a discapito della Lega. Per mesi è girato il nome di Pasquale Ciacciarelli come "sacrificabile", sfruttando anche i ritardi sulla riforma Ater. Ma attualmente non sembrerebbe più a rischio.

Faccia a faccia con Rocca

Il 2 luglio c'è stato un incontro proprio tra Fazzone, il capogruppo in Regione Simeoni e il presidente Francesco Rocca. Ufficialmente, da parte di Forza Italia si riferisce di "un incontro che ha avuto al centro il punto della situazione politica dopo le Europee e le amministrative, come ce ne sono già stati e come presto ce ne saranno altri". Lo stesso Rocca ha tenuto a far sapere che "l'incontro è stato cordiale, ne verranno fatti altri con tutte le forze politiche della maggioranza", confermando che la discussione si è incentrata sull'analisi politica degli ultimi accadimenti elettorali. Poi, però, una frase: "Il presidente è soddisfatto dell'attuale squadra di governo". Ogni altra ricostruzione "è frutto di pura fantasia". Nessun rimpasto, quindi? Dovendo dare per buone le risposte dei diretti interessati, è così.

Sta di fatto che Forza Italia dopo un anno e mezzo di legislatura regionale è passata da tre a sette consiglieri, mentre la Lega da tre a uno. E che con sette (anzi, otto) consiglieri in maggioranza qualsiasi atto, per passare, ha bisogno dell'appoggio del partito fondato da Berlusconi.