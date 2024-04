Forza Italia scalda i motori e per le elezioni parte da Roma. In arrivo una giunta ombra

Forza Italia scalda i motori e in vista del prossimo appuntamento elettorale con le europee parte da Roma. Domenica 7 aprile, all'hotel Ergife, la segretaria del partito romano Luisa Regimenti presenterà i membri della nuova segreteria. Tra volti nuovi e volti storici la struttura conterà 180 membri, e un folto numero di vice segreteri tra vicari, senior e junior. Il lavoro andrà a braccetto con quello di una sorta di giunta ombra. "Una squadra di professionisti al servizio della città" spiegano dal partito "passeremo dalle proteste alle proposte, controllando in maniera puntuale il lavoro della giunta Gualtieri".

Interverranno all'Ergife il segretario nazionale Antonio Tajani, i capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, il responsabile dell’organizzazione del partito Francesco Battistoni, il senatore Claudio Lotito, il coordinatore regionale del Lazio Claudio Fazzone, il Segretario della Provincia di Roma Alessandro Battilocchio, il capogruppo al Consiglio regionale del Lazio Giorgio Simeoni.

In attesa dell'ufficialità circolano già alcuni nomi che dovrebbero entrare a far parte della "giunta ombra". Tra questi Caterina Benetti, capogruppo in VIII municipio di recente transitata da Azione di Calenda, dovrebbe ricoprire la casella delle Pari opportunità. Stefano Peschiaroli, consigliere storico del XV municipio, e ancora Alessandro Galletti, ex grillino anche lui passato da poco con i berlusconiani.

La partita romana

Negli scorsi mesi la campagna acquisti dei forzisti è stata intensa e ha portato a strappare a M5s e Lega diversi volti del panorama politico del centrodestra, dalla Regione ai municipi romani. Alla Pisana agli eletti Fabio Capolei, Cosmo Mitano e Giorgio Simeoni si sono aggiunti i due pentastellati Roberta Della Casa e Marco Colarossi, oltre all'ex capogruppo leghista Angelo Tripodi. Una che ha interessato anche i municipi romani. Qui ben tre consiglieri sono approdati tra i berlusconiani. Benetti, Galletti e Matteo Bruno, un altro ex M5s, dall'VIII municipio. E a quanto filtra da fonti interne agli azzurri, domenica sarà anche l'occasione per annunciare nuovi cambi di casacca. C'è chi arriverà tra gli azzurri in IV municipio e in Regione dovrebbe ufficializzerà a stretto giro l'addio alla Lega anche il vicepresidente dell'aula Giuseppe Cangemi. Un'operazione di rilancio del partito iniziata proprio nella Capitale per rafforzare la figura di Antonio Tajani e portarlo all'incoronazione come segretario.