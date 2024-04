Forza Italia presenta la giunta ombra: 22 assessori per "incalzare l'amministrazione Gualtieri"

Forza Italia presenta la giunta ombra di Gualtieri, a meno di due mesi dall'appuntamento elettorale con le Europee: “È composta da personalità di altissimo profilo – spiega Luisa Regimenti, segretaria romana di Forza Italia - che avranno il compito incalzare l’amministrazione Gualtieri sui temi concreti per trasformare la protesta in proposta”. I nomi sono stati svelati ufficialmente domenica 7 aprile, all’hotel Ergife. “Gli assessori ombra – continua Regimenti - saranno affiancati da 12 commissioni composte da esperti, coordinate da Antonio Martusciello, e da 7 commissioni speciali, coordinate da Pierluigi Borghini, all’interno delle quali figurano personalità di primo livello come Piergiorgio Benvenuti, già presidente di Ama”.

La giunta ombra di Gualtieri: tutti i nomi

Ecco, di seguito, la composizione della giunta ombra di Forza Italia: Bilancio, Gianfranco Polillo; Ambiente e Ciclo dei rifiuti e Smart City Lab, Donato Bonanni; Salute, Massimo Ciccozzi; Politiche sociali, Marinella Spataro; Cultura, Francesca Renda, Pari opportunità, Caterina Benetti; Attività produttive, Roberto Cantiani; Politiche della sicurezza, Francesco Bucci; Grandi eventi e sport, Cristiano Pasero; Turismo, Tatiana Sedlowoska; Moda, cinema e spettacolo dal vivo, Sergio Giussani; Mobilità, Leonilde Marucci; Scuola e formazione, Fabrizio Montanini; Lavoro, Giuseppe Torcicollo; Lavori Pubblici e infrastrutture, Paolo Saulini; Urbanistica, Stefano Peschiaroli; Disabilità, Daniela Rompietti, con Mauro Conti come vice; Politiche europee e PNRR, Carlo De Romanis; Immigrazione nei paesi del Mediterraneo, Hassan Abou Harfouche; Contrasto alle dipendenze patologiche, Andrea Fantoma; Politiche sugli insediamenti abusivi e rom, Telecki Biliana; Innovazione tecnologica, cybersicurezza e sicurezza urbana, Andrea La Fortuna.

La nuova segreteria di Forza Italia

Regimenti ha presentato anche la nuova segreteria del partito: accanto alla segretaria, ci sarà una vice, Roberta Della Casa, un vicesegretario vicario senior, Pasquale Calzetta, tre vicesegretari senior, Simone Foglio, Francesco De Micheli, Pietrangelo Massaro, e tre vicesegretari junior, Livia Bonacini, Matteo Bruno, Lucrezia Bucci. La struttura è composta, inoltre, da 15 coordinatori municipali, 45 vicecoordinatori, 20 responsabili di settore e a 10 consiglieri “che lavoreranno alla macchina organizzativa e faciliteranno i rapporti con le professioni - chiarisce Regimenti -. Ringraziamo il segretario nazionale Antonio Tajani e tutta la dirigenza di Forza Italia per il costante sostegno che sta garantendo a questa segreteria. È un lavoro che da qui a due anni punta a raddoppiare il consenso di Forza Italia a Roma e a creare una alternativa di buongoverno alla sinistra”.

I coordinatori municipali

Per quanto riguarda i municipi, il coordinamento è stato così organizzato:

Municipio I: Rina Grasso (Coordinatore), Stefania Cacciani (Vice), Andrea Tassi (Vice)

Municipio II: Raffaele d’Orsi (Coordinatore), Maria Pia Dell’Utri (Vice), Faleppa Enrico (Vice)

Municipio III: Andrea Lepone (Coordinatore), Marco Borrello(vice), Emanuele Di Leo (vice)

Municipio IV: Paolelli Marco (Coordinatore), Flavio Marconato (Vice), Lorenzo Barboni (Vice), Andrea Mazzetti (Vice)

Municipio V: Caniglia Massimo (Coord. Senior), Anna Troili (Coordinatore), Massimo Anticoli (Vice)

Municipio VI: Luigi Cesaretti (Coordinatore), Mohammed Emran (Vice), Francesco Frisone (Vice)

Municipio VII: Claudio Bianchi (Coord. Senior), Giovanni Cedrone (Coord.), Fabio Santonocito(Vice), Federica Ceccarini (Vice), Alessandro Galli (Vice)

Municipio VIII: Paolo Barbato (Coordinatore), Alessio Ferazzoli (Vice), Raffaello Fantoni (Vice)

Municipio IX Emanuele Belluzzo (Coordinatore), Patrizio Congiu (Vice), Camillo Vicinanza (vice)

Municipio XI: Emanuela Filetti (Coord. Senior), Stefano d’Angelo (Coordinatore), Barbara Sottili (Vice), Serena Pecce (Vice)

Municipio XII: Alessandro Galletti (Coordinatore), Simone Bertuglia (Vice), Giulio Gonnella (Vice)

Municipio XIII: Francesco Collarino (Coordinatore), Nicola Sacchinelli (Vice), Annalisa Manzo (Vice)

Municipio XIV: Carlo Pietropaoli (Coord. Senior), Giorgia Civitenga (Coordinatore)

Claudia Disi (Vice), Tulbure Florica (Vice), Veronica Simeone (Vice)

Municipio XV: Stefano Peschiaroli (Coordinatore), Maria Teresa De Fazio (Vice), Gianni Aguglia (Vice), Riccardo Marchetti (Vice), Michele Baldacci (Vice)

“Una squadra allargata composta da oltre 200 uomini e donne – chiarisce Regimenti - le migliori energie della città, che sono pronti a mettere le proprie capacità e il loro tempo al servizio del partito e di una rinnovata idea di città. Faremo un’opposizione costruttiva ma determinata e senza sconti all’amministrazione Gualtieri. Dal centro alle periferie daremo voce ai cittadini le cui esigenze sono troppo spesso ignorate dal Comune. Non intendiamo rassegnarci al declino della Capitale”.