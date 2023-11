Forza Italia attacca la formazione "gender", le associazioni rispondono: "Terrapiattismo"

La "teoria gender", come viene ormai da anni definita dai contrari, resta argomento vivo nella discussione politica romana. Da quando il Comune ha deciso, nel 2023, di inserire moduli sulla decostruzione degli stereotipi di genere e sull'educazione affettiva per bambine e bambini all'interno della formazione obbligatoria per le educatrici, la bomba è esplosa e ancora fa rumore. A occuparsene, adesso, non solo i Pro Vita e Fratelli d'Italia, ma anche i più moderati. Come Marco Di Stefano, consigliere capitolino di Noi Moderati.- Forza Italia, in una lettera inviata a Roberto Gualtieri: "Non si lasci spazio alle ideologie, le differenze sono terreno fertile su cui nascono specificità, peculiarità ed eccellenze".

La formazione del Comune per le educatrici capitoline

Il piano formativo triennale 2023-2025 varato dall'assessorato a scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, reso pubblico a primavera per l'anno educativo e scolastico 2023/2024, non è certo passato inosservato. Si tratta di 20 ore di formazione obbligatoria, tra seminari e corsi on line, per le maestre dei nidi, organizzate intorno a quattro tematiche: "De-costruire gli stereotipi di genere ed educare alle emozioni e alle relazioni", "La sfida dell'inclusione: come rispondere ai bisogni educativi speciali", "Relazioni e stili comunicativi con i bambini e le bambine, le famiglie e i/le colleghi/e" e "Lo spazio come terzo educatore: outdoor education e progettazione degli spazi interni, cura dei materiali e degli allestimenti". Le prime due obbligatorie, le seconde a scelta. Apriti cielo: per le associazioni come "Pro Vita & Famiglia" onlus questo tipo di formazione viene vista come un tentativo di indottrinamento dei bambini per messo di chi si occupa della loro educazione e formazione, tutto senza il bene stare delle famiglie.

La lettera di Di Stefano (Forza Italia) a Gualtieri

A riguardo, entra nel campo della discussione anche una lettera scritta recentemente da Marco Di Stefano, consigliere capitolino di "Noi Moderati - Forza Italia" e papà di una bambina di 3 anni. E' più in questa veste, scrive l'esponente liberale, che si è trovato a prendere carta e penna e rivolgersi al Sindaco: "Non è mia intenzione creare una strumentalizzazione politica - premette - né evidenziare che in questo momento potrebbero esserci problemi più seri da affrontare per la città e i romani. Devo dire però che la circolare relativa al nuovo piano formativo triennale per il personale educativo e scolastico, che tra le altre cose prevede la necessità per educatori e insegnanti di formarsi per attivare con i piccoli dei nidi e delle scuole dell’infanzia un percorso che miri a 'de – costruire gli stereotipi di genere ed educare alle emozioni e alle relazioni', mi ha sorpreso, non tanto come dirigente politico, quanto come padre di una bimba di tre anni".

"Annullare il genere non rende liberi i bambini"

Prima di scrivere, però, il consigliere ha raccolto informazioni, rivolgendosi a professionisti del settore "per approfondire e comprendere meglio la questione". In seguito a questo lavoro di aggiornamento, Di Stefano è arrivato ad alcune conclusioni: "La valorizzazione delle differenze è un naturale processo di sviluppo che non si può interrompere per lasciare spazio a ideologie - prosegue -. In psicologia le differenze sono il terreno fertile sul quale nascono e crescono specificità, peculiarità, eccellenze. Senza la differenza non si sviluppano la curiosità e l’intelligenza, azzerarle non porta alla libertà bensì all’appiattimento emotivo, alla pochezza delle possibilità. Viceversa identificarsi, anche nel genere sessuale, equivale ad appartenere ad una categoria e solo grazie a questa possibilità è possibile sviluppare una personalità piena e completa". Le categorie (maschio e femmina, in questo caso) sono la base per la formazione del carattere, quindi. Di Stefano non usa mezzi termini: "Annullare il genere sessuale non rende liberi i bambini - attacca - ma è segno di profonda incompetenza psicologica, emotiva, psichiatriche e sanitaria in generale".

"Si confondono colpevolmente i modelli dominanti con la natura umana"

"Un minore a cui fosse insegnato che non esistono differenze di genere - prosegue - sarebbe sconcertato, insicuro, emotivamente instabile. Tutte le teorie psicologiche sullo sviluppo, come ho avuto modo di approfondire, si fondano su decenni di studi scientifici. Da questi emerge che non appartenere crea insicurezza e possibile, se non probabile, patologia". "Prima di attuare programmi delicatissimi i cui destinatari sono bambini in tenerissima età - si chiude la lettera -, bisognerebbe fare studi capillari e scientifici con professionisti della salute mentale. Si stanno confondendo colpevolmente quelli che sono definiti i 'modelli dominanti' con la natura dell’uomo, che mai potrà essere modificata senza conseguenze gravissime".

Gaynet: "Ormai siamo al terrapiattismo dei diritti"

Un'entrata a gamba tesa, seppur con un linguaggio e un approccio che si discosta da quello usato spesso dai Pro Vita sul tema, che non è affatto piaciuta ad alcuni dei principali promotori di questo tipo di formazione. Tra loro c'è sicuramente "Gaynet", che tramite il presidente Rosario Coco ha tenuto a rispondere alle teorie di Di Stefano: “È disarmante trovarci a commentare la lettera - dice Coco -, che continua a parlare di insegnamento della fluidità di genere ai bambini e annullamento delle differenze. Di Stefano è in malafede e fa finta di non sapere che questo piano serve a prevenire la violenza di genere e che la decostruzione degli stereotipi libera le potenzialità di ogni individuo, anziché reprimerle. Questo non lo diciamo noi, ma la Convenzione di Instanbul, le linee guida Unesco e le linee guida OMS, che dal 2010 parlano di educazione sessuale e affettiva da 0 a 18 anni. All’indomani dell’ennesimo femminicidio che ha coinvolto Giulia Cecchettin, il cinismo della destra contro le donne è ormai terrapiattismo dei diritti”.

Associazione Scosse: "Chi critica ha paura che si insegni la libertà ai bambini"

Più diplomatica, ma egualmente incisivo è il parere di Monica Pasquino, presidente dell'associazione Scosse e membro della Rete Educare alle Differenze, che proprio il 21 novembre ha presentato in Senato le sue linee guida per prevenire la violenza di genere nelle scuole: "Noi crediamo che educare i bambini e le bambine dalla primissima età alla parità e alla prevenzione della violenza di genere sia un obiettivo istituzionale - commenta a RomaToday -, che viene indicato in molteplici documenti e linee guida governative, ma anche dalla nostra Costituzione e dalla Carta di Istanbul. Educare alla parità non è sostituire un modello con un altro, ma accostarci tanti altri modelli di come le donne possono vivere, vestirsi, studiare, gli hobby che possono avere. Perché significa dare la possibilità di pensare a se stessi in un modo diverso dal quale siamo abituati a vivere. Questo si fa intanto lavorando con gli albi illustrati, ma anche lavorando sulla formazione delle educatrici nei nidi. Nelle formazioni del Comune si lavora con le insegnanti, non con bambine e bambini. Educare alla affettività, al consenso, è importante e lo dicono tutti gli standard. Il Comune fa bene a iniziare adesso questo percorso, farlo nella secondaria di secondo grado è troppo tardi, perché in quel momento il linguaggio sessista e forme di violenza di genere sono già avvenute. Lavorare di prevenzione e promuovere una formazione come questa nello 0-6 ci sembra essenziale". Tra l'altro, aggiunge Pasquino "in ogni asilo nido che si rispetti - conclude - esiste un angolo per il travestimento dove bambine e bambini possono vestirsi come vogliono oltre i generi d'appartenenza. Credo che faccia paura che si possa insegnare la libertà, per questo monta questa vulgata diffamatoria che non ha basi scientifiche. Dire che si può scegliere il modello da adottare spaventa".