Ambulanti, Forza Italia chiede l'intervento del ministro per fermare il bando di Roma

Forza Italia si è schierata al fianco degli ambulanti. Il senatore Maurizio Gasparri, che già aveva partecipato ad altre proteste simili, si è scagliato contro il bando che riguarderà 12.000 licenze di vendita, con concessione di suolo pubblico, che verranno assegnate nella Capitale entro la fine del 2025. Roma, in particolare l’assessora alle attività produttive, Monica Lucarelli, ha deciso di non seguire quando previsto dal Ddl Concorrenza, mandando a gara le licenze anziché prorogarle fino al 2032.

L’appello al ministro

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, si è detto “certo che il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso accoglierà il grido d'allarme che arriva dal commercio ambulante, in particolare dall'Ana e dall'Ugl, che lamenta l'ennesimo e ingiustificato attacco alla categoria proveniente dal Comune di Roma” si legge in una nota della Dire. Il sindacato citato dal forzista, tra l’altro, ha già scritto al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, “minacciando” di impugnare il bando e fare ricorso al Tar.

Contro la Bolkestein

Di mezzo c’è sempre la direttiva Bolkestein sulla quale, anche per il commercio ambulante, si discute ormai da anni. Gli esercenti sono convinti che non vada applicata agli ambulanti visto che la “risorsa”, ovvero i posteggi nei vari tipi di mercati o stalli, non è scarsa, anzi. Secondo Gasparri, “i lavoratori del commercio ambulante hanno salvaguardato e portato avanti una centenaria tradizione e il lavoro nelle piazze e nei mercati dei tantissimi comuni italiani. Una vera e propria peculiarità nazionale che non può essere vessata da leggi europee ingiuste, che trovano in Italia zelanti burocrati e la solita sinistra, che non tengono conto delle particolarità e delle esigenze dei nostri commercianti” continua la nota.

Per Gasparri, il bando di Roma è un vero e proprio attacco ai “piccoli commercianti, che ogni mattina si svegliano all'alba per raggiungere piazze, strade e mercati per svolgere il loro lavoro” mentre si continuano a sostenere “i giganti del web che commerciano senza pagare le tasse”.

Ambulanti sul piede di guerra

Gasparri, non a caso, ha invocato l’intervento del ministro Urso che, nelle passate settimane, era finito al centro delle polemiche quando aveva annunciato una norma per rendere strutturali i dehors sorti durante la pandemia. Un’affermazione che ha fatto sobbalzare il Campidoglio che, dopo l’estate, vuole approvare il nuovo regolamento sulle occupazioni di sedie e tavoli di ristoranti e bar di Roma.

Intanto gli ambulanti, come detto, promettono battaglia. Già martedì 4 giugno una delegazione ha incontrato l’assessora Lucarelli per esprimere preoccupazione in vista del bando. Per capire, però, cosa accadrà a Roma da qui ai prossimi mesi servirà attendere il 19 giugno quando ci sarà un incontro in assessorato con le sigle sindacali di categoria.