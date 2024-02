Forte Portuense: in attesa del rilancio, si lavora contro il rischio crolli

In via Portuense, all’altezza del Forte, sono comparse transenne ed operai. Quello in corso però, a differenza di quanto immaginato da residenti ed automobilisti, non è il cantiere finalizzato al rilancio del forte.

La messa in sicurezza in corso

“Dopo le nostre molteplici sollecitazioni finalmente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato i lavori per la messa in sicurezza del muro perimetrale del Forte Portuense – ha fatto sapere l’assessore municipale al Patrimonio Alberto Belloni –L’impresa individuata dall’agenzia sta provvedendo a puntellare il muro di recinzione e contenimento al fine di garantire la sicurezza di quella porzione ammalorata e di evitare il rischio di crollo di alcune parti dello stesso”.

Un rilancio previsto dal piano regolatore

Nel maggio del 2021 l’agenzia ha sottoscritto un protocollo con Roma Capitale finalizzato alla ristrutturazione dell’ex forte. SI tratta di un complesso di circa 5 ettari, realizzato alla fine dell’Ottocento, al cui interno sono presenti una decina di gallerie tra loro collegate, una piazza d’armi, dei ricoveri ed un edificio che era finalizzato a presidiare il fossato, ormai asciutto. Dimesso nel 1967, il forte è destinato da Piano regolatore a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale.

Il progetto di valorizzazione dell'ex forte

In base alle previsioni del PRG, il Campidoglio aveva annunciato nel 2017 l’intenzione di valorizzarlo per farne spazi di aggregazione socio culturale. Era stato anche predisposto un progetto, che prevedeva un investimento di circa 4 milioni e mezzo di euro. Poi, nel 2021, è stata annunciata un’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, con fondi propri, dovrebbe provvedere alla ristrutturazione di tutto il sit. In base alla comunicazione fatta al tempo, avrebbe dovuto ospitare sale espositive, dove allestire mostre temporanee e conferenze; laboratori multimediali per i giovani, gestiti direttamente dal personale dell’Agenzia, ed attività museali.

Un patrimonio da restituire ai cittadini

All’epoca del protocollo, l’allora direttore generale dell’ADM, Marcello Minenna, aveva dichiarato che era volontà dell’ente “riconsegnare al patrimonio l’ immobile perché sia usato dalla cittadinanza. Un luogo caratteristico, tipico di un’epoca storica e importante per la città di Roma”. Una promessa che, nel territorio, non è stata dimenticata. “Auspichiamo che l'Agenzia possa presto investire, oltre che sulle criticità collegate al rischio crollo del muro esterno – ha commentato l’assessore Belloni – anche sulla riqualificazione e valorizzazione del Forte con progettualità che possano coinvolgere anche la comunità locale”.