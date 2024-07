Il Forte Boccea verrà recuperato e riqualificato. Il progetto

A distanza di 11 anni da quando il Comune ha espresso la volontà di riqualificare l'area del Forte Boccea, finalmente viene approvata l'acquisizione gratuita dei terreni, primo step per il recupero.

Roma Capitale acquisirà Forte Boccea

Il Demanio, proprietario di Forte Boccea, cederà la proprietà al Campidoglio che, investendo 2 milioni di euro, costruirà un nuovo mercato rionale (con parcheggio) e un'area verde attrezzata.

Un sogno infranto per oltre dieci anni

A tirare fuori da un cassetto polveroso il progetto sono stati gli assessori all'urbanistica Maurizio Veloccia e quello al patrimonio Tobia Zevi. Quando si parlò per la prima volta di recuperare l'area abbandonata e degradata di Forte Boccea, all'Aurelio (zona Val Cannuta) c'era Ignazio Marino a governare Roma. E Giovanni Caudo a gestire la delega alla trasformazione urbanistica: entrambi tornarono a casa anzitempo, nemmeno due anni dopo. Poi, nel 2020, la giunta guidata da Virginia Raggi annunciò un'opera di bonifica propedeutica al recupero. Non è successo nulla. Come ricordava il consigliere Dario Nanni nel 2022, l'anno precedente durante una commissione urbanistica l'ex assessore Luca Montuori aveva spiegato che l'iter per l'acquisizione era in corso, non ufficiale ma a buon punto. Poi è finito il mandato e si è interrotto tutto di nuovo.

Nuovo mercato, parcheggio, piazza e area verde

Adesso siamo al terzo tentativo, che i cittadini e le associazioni del quadrante del XIII municipio si augurano vada a buon fine. Anche se non c'è l'acquisizione dei terreni nero su bianco, ci sono i fondi (2 milioni, dal bando periferie del 2016) per portare a termine il recupero e la realizzazione del nuovo mercato rionale. Che comporterà il trasferimento degli operatori che oggi si trovano in via Urbano II, in sede impropria. "Il progetto prevede la bonifica delle aree a verde, la demolizione delle strutture fatiscenti, la riqualificazione di tutta l’area - spiega il Comune - e la realizzazione di un mercato di quartiere. Il mercato sarà di tipo temporaneo e senza strutture fisse, salvo la pavimentazione e alcuni banchi che saranno montati e smontati su piazzole attrezzate con la predisposizione degli allacci alle utenze. Sono previsti, inoltre, un parcheggio a servizio del mercato che potrà essere utilizzato dalla cittadinanza locale anche nelle ore al di fuori delle attività commerciali e una piazza con area verde attrezzata, utilizzabile anche per ospitare le attività di quartiere".

Esultano gli assessori

“Grazie al federalismo demaniale, che stiamo finalmente implementando grazie a varie delibere degli ultimi mesi - le parole di Zevi -, Roma Capitale aumenta il suo patrimonio e lo mette al servizio dei cittadini con progetti di grande importanza, in questo caso un mercato completamente riqualificato. Va avanti la nostra politica ambiziosa di valorizzazione degli asset e rigenerazione urbana grazie ai beni di proprietà comunale”. “Siamo molto soddisfatti di questa delibera - aggiunge Veloccia - che completa un percorso iniziato molto tempo fa e ci consente di acquisire un’area attualmente in disuso e riconvertirla, mettendola a disposizione del quartiere".