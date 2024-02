Stop al forno crematorio a Mentana, si muove anche la Regione Lazio

Lo stop al forno crematorio potrebbe arrivare dalla Regione Lazio visto che l’amministrazione comunale, per adesso, non vuole fare nessun passo indietro. Ieri sera, lunedì 26 febbraio, si è tenuto a Mentana un consiglio comunale straordinario per discutere la mozione presentata dalle opposizioni con la quale si chiedeva il ritiro della delibera che aveva approvato la realizzazione del nuovo forno cittadino. Un qualcosa di nuovo, però, è accaduto. Di fronte a decine a decine di cittadini che hanno voluto assistere al consiglio, un componente della maggioranza, Mario Damiani, ha chiesto “scusa” ai presenti ed ha votato con le opposizioni uscendo, di fatto, dalla coalizione a sostegno del sindaco Benedetti. Come anticipato, però, alla Pisana si sta muovendo Fratelli d’Italia che vorrebbe fermare la costruzione di nuovi forni in tutta la regione.

Il consiglio sul forno crematorio

Sabato scorso c’è stata l’ultima protesta organizzata dal Comitato no Forno Crematorio. Una manifestazione durante la quale è stata annunciata la raccolta di 5103 firme di cittadini contrari all’opera. Il forno, infatti, dovrebbe sorgere a ridosso del cimitero cittadino a pochi metri da case e scuole. Una collocazione che spaventa, e non poco, i residenti. A destare perplessità non sono, poi, solo i problemi visivi (la struttura avrà una canna fumaria di 15 metri) e ambientali (verranno bruciate più di 2.200 salme l’anno). Fanno pensare anche i ricavi stimati dal privato per i prossimi 30 anni, guadagni che superano i 40 milioni di euro a fronte di un introito, per il Comune di Mentana, di appena 1 milione e 300 mila euro.

Le opposizioni avevano chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per chiedere la revoca della delibera che, di fatto, aveva dato il via libera al forno. Il vicesindaco Matteo Alesiani, intervenuto durante l’incontro, ha invitato la maggioranza a confermare il progetto, fermo restando il suo impegno a riflettere ulteriormente sull’opera.

L’iter non si ferma, interviene la Regione?

L’iter, comunque, non si è fermato ed il progetto sta andando avanti. La questione, però, sta prendendo sempre più piede perché di forno crematorio non si parla solo a Mentana. Ad Ardea ne stanno già realizzando uno (sempre in project financing) e ne è previsto un altro a Mandela, nel reatino. Un paesino di 300 anime che dovrebbe ricevere una struttura da più di 6 mila salme trattate ogni anno. Del resto nel Lazio ci sono, in tutto, 3 forni. Un’inezia se paragonati ai 12 di Lombardia ed Emilia Romagna o ai 14 del Piemonte.

Così, dopo il question time presentato dal Polo progressista, i consiglieri di Fdi Fabio Capolei e Marika Campeti hanno preparato un’interrogazione a risposta immediata per chiedere al presidente, Francesco Rocca, di fermare la costruzione di tutti questi nuovi impianti in attesa dell’approvazione di un regolamento regionale. Una richiesta simile era stata fatta, a luglio 2023, dall’esponente del Pd Salvatore La Penna. In ballo, in particolare, c’è la stesura del nuovo “Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi forni crematori” che ancora non è pronto. Senza stop ai lavori, infatti, ci sarebbe il rischio di approvare il regolamento dopo la realizzazione definitiva di alcuni impianti. Visto che la legge non funziona in modo retroattivo, c’è la possibilità che sorgano forni che potrebbero non rispettare le future norme in vigore.