Il forno crematorio di Mentana non si farà, la maggioranza ritira il progetto

Un vero e proprio colpo di scena. Il forno crematorio di Mentana non si farà. L’opera, che era stata già bloccata dalla Regione Lazio intenta a scrivere il nuovo piano sugli impianti per la cremazione, diventerà solo un “brutto” ricordo per i cittadini che, dopo mesi di mobilitazioni e raccolte firme, hanno convinto l’attuale maggioranza a ritirare la delibera con la quale era stato approvato il progetto.

Niente forno crematorio

Nella serata di martedì, dalle ore 19, si è tenuto un nuovo consiglio comunale straordinario richiesto mesi fa dalle opposizioni. Per convocare l’assise è dovuto intervenire addirittura il prefetto di Roma visto che, altrimenti, non era stata calendarizzata come vorrebbe la legge. Così, durante il dibattito in aula svoltosi di fronte a decine e decine di cittadini, molti dei quali membri attivi del Comitato no forno crematorio, il vicesindaco Matteo Alesiani ha annunciato il ritiro della delibera approvata a gennaio 2024 con la quale si dava, di fatto, il via libera al progetto. La scelta è stata presa alla luce del “mutato quadro normativo” e dopo le manifestazioni "dei cittadini di Mentana”.

La vittoria dei cittadini

Una vera e proprio vittoria dei mentanesi che, da gennaio in poi, hanno manifestato lungo le strade della città, raccogliendo firme e allestendo banchetti informativi. Il Comitato, dopo l’annullamento del progetto, ha voluto ringraziare in una nota i “circa 6.000 cittadini che hanno firmato la petizione, i cittadini che hanno contribuito economicamente o partecipando alle azioni di protesta e alle assemblee di approfondimento. Ringrazia i consiglieri di opposizione che hanno preso a cuore, condividendole, le istanze e le hanno portate nell'assise comunale, raggiungendo un risultato che rimarrà nella storia della città”.

L’intervento della politica

Ovviamente c’è stata anche la mano della politica in questa scelta della maggioranza mentanese, specialmente da parte della Regione Lazio che non si è limitata a bloccare la realizzazione di tutti i nuovi forni in attesa della stesura di un nuovo piano regolatore ad hoc. Solo di recente, Marika Rotondi di Fdi aveva incontrato gli attivisti a Mentana. Erano andati da loro anche Micol Grasseli ed altri dopo aver saputo delle numerose proteste. La maggioranza che ha vinto le elezioni nella città garibaldina è composta da liste civiche e ci sono “anime” diverse, alcune delle quali, ovviamente, legate anche al centrodestra regionale che, secondo alcuni, è intervenuto solo grazie alla manifestazioni di dissenso dei cittadini.

Il forno crematorio

La struttura che sarebbe dovuta sorgere davanti al cimitero cittadino, a pochi metri da scuole e abitazioni, sarebeb stata larga 50 metri e dotata di una canna fumaria alta 15. Avrebbe dovuto accogliere il 50% delle salme provenienti dai comuni che si trovano a una distanza inferiore ai 30 chilometri di Mentana, il 30% per le città fino a 60 chilometri, l’8% delle salme dal comune di Roma e il 15% dalle province limitrofe, per un totale di circa 2.200 salme l’anno da bruciare. Il progetto, inoltre, era stata avanzato ad un privato nel 2022 con la formula del "project financing".