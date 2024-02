Mentana dice "no" al forno crematorio, pronta una nuova protesta di piazza

Ci sarà una nuova manifestazione di protesta sabato 24 febbraio in attesa che venga convocato il consiglio comunale straordinario richiesto dalle istituzioni. Ieri, sabato 17 febbraio, presso Palazzo Borghese, si è tenuta un’assemblea organizzata dal “Comitato No forno crematorio a Mentana”, nato poco dopo la decisione dell’amministrazione di realizzare un “tempio crematorio” a ridosso del cimitero cittadino. Dopo la manifestazione che c’è stata il 27 gennaio, i cittadini si sono di nuovo riuniti per studiare le prossime azioni per bloccare la realizzazione dell’opera.

Il forno crematorio

Come detto, il forno, realizzato con un progetto di partenariato pubblico privato, sorgerebbe davanti al cimitero mentanese, a due passi da scuole ed abitazioni. Un edificio con due forni, una canna fumaria di 15 metri, che andrà a bruciare circa 2.200 salme all’anno. Una vera e propria boccata d’ossigeno (non per i cittadini) per i cimiteri di tutta la zona, in particolare quelli romani, in affanno con le cremazioni. Mentana riceverà un canone di 30 mila euro l’anno, pari a circa 25 euro a salma, mentre per il privato i ricavi stimati ammontano a milioni di euro. I cittadini, però, non sono preoccupati per l’aspetto economico quanto per quello ambientale.

L’assemblea

Tutti i presenti, rende noto il comitato in una nota, hanno seguito con attenzione quanto esposto sia dal dottor Bartolino e dell'architetto Maggioli, componenti del direttivo, che dal dottor Umberto Calamita, membro del CRA (Comitato di Risanamento Ambientale) area Nord-Est Roma. durante il dibattito sono intervenuti, oltre ai semplici cittadini, anche i rappresentanti delle attività economiche del territorio.

Crollo delle vendite immobiliari

Il titolare di un’agenzia immobiliare ha raccontato cosa sta succedendo già da adesso: il rapporto delle vendite degli appartamenti della zona è già crollato e in questi giorni vengono fatte disdette dai potenziali acquirenti. I coltivatori diretti, invece, hanno esposto quanto il loro investimento sia a rischio: le loro perplessità sono soprattutto legate al fatto che i loro prodotti, considerati il fiore all'occhiello delle produzioni agricole della zona, perderanno drasticamente valore e si vedranno gettati all'aria anni e anni di sacrifici.

Raccolta firme e nuova manifestazione

Le firme a supporto della petizione da presentare al sindaco di Mentana, Marco Benedetti, hanno raggiunto il numero di 2700 grazie anche ai banchetti attivati pure nelle città limitrofe. La petizione parallela sulla piattaforma Change.org ha raggiunto il numero di 1500 adesioni. I cittadini sono stati invitate ad essere presenti al prossimo consiglio comunale straordinario, richiesto dai consiglieri di minoranza per discutere l'istanza di ritiro della famigerata delibera. L'assemblea si è conclusa con la richiesta a tutti i presenti a partecipare al corteo di protesta programmato per la mattinata di sabato prossimo, 24 febbraio.