Il flop dello spostamento a luglio, il circuito 'pericoloso', i costi minori di Misano. Così Roma ha perso la Formula E

La Formula E lascia Roma e si trasferisce a Misano, in Emilia Romagna. Un divorzio consumatosi negli ultimi due mesi, con i vani tentativi di tenere nel Lazio l'evento, a Vallelunga. Nulla di fatto, ma la promessa di ieri, da parte del governatore Rocca: "La Formula E è un impegno che la Regione Lazio si assume in prima persona e ovviamente mi auguro con la collaborazione del Comune di Roma".

Un divorzio apparentemente consensuale quello tra Roma e la Formula E. Sotto la cenere, come accade per tutte le storie d'amore finite male, covano però polemiche, ieri solo in parte esplicitate da Rocca nella dichiarazione ufficiale: "Il problema è che questo tema è stato trascurato fino all'ultimo: io sono stato investito del problema solo alcune settimane fa e mi sono immediatamente attivato". Nell'incontro tra Alejandro Agag (presidente della Formula E) e il presidente Francesco Rocca qualcosa è emerso, ma per correttezza istituzionale è rimasto nelle stanze della Regione. Non è segreta invece la motivazione di facciata, l'unica fornita ufficialmente dagli organizzatori: il circuito è diventato troppo pericoloso, specie dopo l'introduzione delle Gen3, e le scuderie hanno segnalato Roma come uno dei circuiti più critici. Il resto viene smentito e derubricato a voci, a gossip, notizie non ufficiali.

Dando valore alle nostre fonti, da noi adeguatamente verificate, proviamo comunque a ripercorrere le tappe verso l'addio del grande evento portato a Roma da Virginia Raggi - quello che nella narrazione all'indomani del no alle Olimpiadi è servito a dimostrare che il M5S non è contro i grandi eventi - alla Capitale.

"Quest'anno, con due giornate di gare e il ritorno del pubblico in presenza, si stimano oltre 70 milioni di euro di indotto, con oltre 7.400 professionisti impegnati a diverso titolo nell'organizzazione". Era l'aprile del 2022 e così parlava Alessandro Onorato, assessore allo sport di Roma Capitale. Da allora ad oggi qualcosa è cambiato tra Roma e la Formula E. Una due giorni, quella del 2022, molto partecipata con tribune piene in entrambi i giorni di gara. Un'organizzazione messa in parte in piedi dalla precedente amministrazione e finalizzata da quella Gualtieri, in carica da pochi mesi. Un successo. In pista però gli incidenti hanno trasformato la gara in uno stillicidio. Colpa di un percorso complicato, con un paio di curve al limite, una addirittura cieca, da cambiare, ancora più con urgenza con l'aumento della potenza dei motori elettrici (da gennaio 2023), troppo potenti per il circuito cittadino dell'Eur, tanto suggestivo e celebrato per la sua bellezza, quanto complesso per la sicurezza dei piloti.

Intorno, nel quartiere, i mugugni dei residenti per le strade chiuse 10 giorni, sono i soliti di ogni edizione. L'amministrazione comunale stavolta però li ascolta e spinge per lo spostamento della gara a metà luglio. L'organizzazione recepisce e cambia il calendario. Contemporaneamente segnala che qualcosa andrebbe fatto per il circuito. Il Campidoglio però non coglie l'urgenza della richiesta e lascia correre. "Trascura", per usare e collocare le parole di ieri del governatore del Lazio Francesco Rocca.

Nel frattempo arriva l'edizione 2023. In una Roma stritolata dal caldo vengono montate le tribune. Il caldo di luglio rende un inferno la vita per piloti e scuderie, costrette a correre alle 15 con pochissimo pubblico ad assistere e con temperature superiori ai 45 gradi. Le immagini televisive raccontano gli imbarazzi degli organizzatori: la regia praticamente mai inquadra gli spalti praticamente vuoti. In pista ancora incidenti, ancora problemi e lo spettacolo ne risente. Così, già a gara finita, si è capito che quella sarebbe stata l'ultima volta a Roma.

Sì, perché se Formula E ha accettato lo spostamento a luglio, nulla o quasi in città sembra essere stato fatto per promuovere adeguatamente l'evento. Le tribune vuote (-45% dei biglietti venduti rispetto all'edizione precedente), certificano la scarsa pubblicità. A mancare sarebbe stata anche la contestualizzazione con eventi promozionali. Non si è creata, in città, quell'attesa fondamentale per portare la gente sugli spalti. Il caldo poi non ha certamente aiutato e invogliato.

Finita l'estate, il divorzio è diventato praticamente ufficiale e solo a questo punto la questione è finita sul tavolo del governatore Rocca che ieri ha appunto confermato di essere stato investito del problema soltanto poche settimana prima. La soluzione per salvare il salvabile, e l'indotto economico, è stata individuata in Vallelunga. Rocca, in coda all'incontro di ieri, confermava: "Stiamo gettando le basi affinché ritorni nel territorio di Roma e del Lazio, quindi all'autodromo di Vallelunga. Qui c'erano dei problemi tecnici, legati ai garage e alle tribune, ma tutte questioni che si possono risolvere per fare in modo che già dal 2025, se saremo bravi, l'evento possa tornare nel nostro territorio".

"In questo senso stiamo facendo un lavoro anche con il presidente dell'Aci Sticchi Damiani, che è il proprietario dell'autodromo di Vallelunga. Sono fiducioso che questo lavoro possa portare i suoi i risultati: quindi dal 2025 il Gran premio possa tornare a Roma, con tutto il rispetto per Misano, ma è un evento a cui teniamo molto come Regione". Il presidente della Regione Lazio spegne sul nascere le polemiche per l'assenza del Comune. "Questo era un incontro soltanto tra me e Agag - ha spiegato Rocca. Anche Guidonia ha ospitato la Ryder cup, ma nessuno ha ringraziato il sindaco Mauro Lombardo e i cittadini di Guidonia. La Formula E è un impegno che la Regione Lazio si assume in prima persona e ovviamente mi auguro con la collaborazione del Comune di Roma. Quello di oggi è stato un incontro conoscitivo e tecnico".

Vallelunga è un circuito ad oggi inadeguato e sul quale quindi andranno fatto dei lavori. Secondo quanto risulta a RomaToday c'è anche un tema di costi: il circuito del comune di Campagnano costa, rispetto a Misano, 2 milioni di euro in più. La regione Lazio avrebbe parzialmente contribuito, ma senza riuscire a coprire completamente la cifra. Da qui la scelta di Formula E di andare in Emilia Romagna.

Sulla stessa linea l'assessora allo sport Elena Palazzo: "Come ha spiegato molto chiaramente lo stesso presidente Rocca, siamo fortemente impegnati affinché la Formula E torni nel Lazio, e abbiamo avviato una proficua interlocuzione con il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani. Un impegno che mi vede in prima linea, data l'importanza di questo appuntamento internazionale che ha il pregio - conclude l'assessore Palazzo - di valorizzare temi come la mobilità sostenibile e la transizione energetica, oltre a richiamare consistenti flussi turistici".

E il Comune di Roma? Tace. Nessuna dichiarazione ufficiale sul tema. Filtra dispiacere sia per l'addio all'Eur, sia per Misano preferita a Vallelunga. Secondo quanto si apprende a Rocca sarebbe stata espressa piena disponibilità per collaborare in vista del 2025. Collaborazione che si potrebbe tradurre anche in fondi della città Metropolitana da mettere a disposizione per migliorare il circuito di Vallelunga.