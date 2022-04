La Formula E dà la carica a Roma, indotto da 70 milioni di euro. Gualtieri: "Entro 2030 solo bus elettrici"

Roma saluta la formula E. La due giorni della e-prix ha sancito il doppio trionfo di Micht Evans, l'imperatore 'elettrico' di Roma. Domenica a premiarlo è il stato il sindaco Roberto Gualtieri a conclusione della due giorni di corsa che ha interessato le strade del quartiere Eur. Il neozelandese ha vinto, dunque, anche il secondo E-Prix sulle strade della Capitale.

"La formula E è una grande piattaforma per andare verso la mobilità verde e sostenibile. Stiamo lavorando per aumentare le colonnine di ricarica in città ed entro il 2030 renderemo elettrica tutta la flotta degli autobus, parliamo di oltre mille mezzi, anche con i soldi del PNRR: per noi è una priorità", ha commentato il sindaco a margine della premiazione.

Il sindaco, in giro per il paddock per tutta la giornata di domenica, ha incontrato anche il fondatore del mondiale riservato alle monoposto elettriche, Alejandro Agag. "Dobbiamo ridurre le emissioni per contrastare il cambiamento climatico - ha ribadito Gualtieri - dobbiamo migliorare la vita delle persone e la mobilità elettrica è fondamentale, in particolare quella pubblica, favorendo l'integrazione con il privato. La formula E ci aiuta molto in questo". Da spettatore, Gualtieri ha rivelato di essere rimasto colpito "dal silenzio" delle monoposto elettriche rispetto alle vetture tradizionali, "e poi questo circuito cittadino mi sembra particolarmente appassionante, difficile e con tante curve che esaltano l'abilità dei piloti".

L'evento ha visto la partecipazione di oltre 20mila persone tra spalti e tribuna, circa 40milioni di telespettatori da 180 paesi. A fare gli onori di casa, sabato e domenica, anche Alessandro Onorato, assessore allo sport e al turismo della giunta Gualtieri.

"Quest'anno, con due giornate di gare e il ritorno del pubblico in presenza, si stimano oltre 70.000.000 euro di indotto, con oltre 7.400 professionisti impegnati a diverso titolo nell'organizzazione" ha commentato Onorato a conclusione dell’evento sportivo che si è svolto tra sabato e domenica.

"La tappa romana è ormai entrata nel dna della nostra città, con un impatto economico di sicuro spessore destinato a crescere ancora nelle edizioni a venire" ha concluso il delegato allo sport della giunta Gualtieri. Una vetrina unica per l'Eur e per Roma . "Per la prima volta le iniziative di legacy hanno coinvolto non solo l'Eur ma tutta Roma, da Ostia a Roma. Sei nuovi passaggi pedonali illuminati e messi in sicurezza nei tre municipi coinvolti; promozione della mobilità sostenibile fra i giovani, con la giornata dedicata ai ragazzi delle scuole superiori che ha visto la partecipazione di quasi mille ragazzi", ha concluso Onorato.