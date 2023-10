Formazione "gender" alle maestre degli asili: contro Gualtieri anche i sindacati

Non solo destra ed esponenti di Pro Vita. Ad attaccare il Campidoglio e l'assessora alla scuola Claudia Pratelli ci sono anche i sindacati di categoria. A detta dei rappresentanti dei lavoratori di Cisl e Uil, il piano di aggiornamento formativo proposto al personale degli asili nido di Roma Capitale non solo affronta tematiche troppo delicate quali la "decostruzione degli stereotipi di genere", non considerate prioritarie, ma lo fa senza aver precedentemente consultato i sindacati e senza considerare le diverse sensibilità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Cosa dice il piano formativo

Parliamo del piano formativo triennale 2023-2026, deciso nei suoi contenuti dal dipartimento Scuola su indirizzo politico dell'assessorato, proposto la scorsa primavera per l'anno scolastico appena cominciato. Venti ore di formazione obbligatoria, tra seminari e corsi on line, per le maestre dei nidi, diversamente ripartite a seconda del tipo di contratto di lavoro (a tempo indeterminato o supplenti) organizzate intorno a quattro tematiche diverse: "de-costruire gli stereotipi di genere ed educare alle emozioni e alle relazioni", "la sfida dell'inclusione: come rispondere ai bisogni educativi speciali", "relazioni e stili comunicativi con i bambini e le bambine, le famiglie e i/le colleghi/e" e "Lo spazio come terzo educatore: outdoor education e progettazione degli spazi interni, cura dei materiali e degli allestimenti". Le prime due obbligatorie, le seconde a scelta.

La polemica dei sindacati

A scatenare le polemiche è sia il merito che il metodo del piano. "L'aspetto che sorprende è l'obbligo delle docenti a una formazione obbligatoria per discutere con i bambini d'identità di genere e gender - si legge nella nota firmata da Mirko Anconetani (Uil fpl) e Giuliano Contaldi (Cisl fp) - elementi estremamente complessi il cui impatto tocca la sensibilità, la cultura e l'elemento psicologico delle insegnanti e delle educatrici, nonché ovviamente il percorso di crescita della piccola utenza". Insomma, si parla di formazione "di una delicatezza incontrovertibile, che non può, nell'organizzazione del percorso, escludere le osservazioni di queste organizzazioni sindacali che costituiscono il baluardo, la voce e l'esperienza professionale delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti".

Da qui la richiesta di sospendere la circolare che contiene il piano e incontrare con urgenza le sigle sindacali.

Gli attacchi di destra e Pro Vita

Una polemica già montata nei giorni scorsi tra le file del centrodestra romano contro la "teoria gender" nelle scuole. "É bene che i cittadini sappiano che l'educazione gender viene assicurata fin dai primissimi anni di età dalla giunta Gualtieri - denuncia il gruppo capitolino di Fratelli d'Italia - attraverso la formazione di insegnanti ed educatori dei servizi 0-6 anni e oggi attraverso progetti proposti a bambini e adolescenti di scuole medie e superiori. Anche nonostante la recente richiesta di FdI di consenso informato dei genitori". Contro le scelte formative dei Roma Capitale anche la onlus Pro Vita & Famiglia, organizzazione ultracattolica antiabortista molto vicina a Fratelli d'Italia e alla Lega: "Lo avevamo denunciato a maggio - ricorda Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo - ora scopriamo che è stata rinnovata questa obbligatorietà, una vera e propria costrizione ideologica".