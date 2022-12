Cura e tutela dei parchi storici, partono i corsi per diventare "giardinieri d'arte"

Per lavorare nei parchi e giardini di rilevanza storica ed artistica non basta avere il pollice verde. Per curare le aree di maggior prestigio del Lazio bisognerà diventare “giardinieri d’arte”, una specifica figura per la quale la Pisana, grazie al PNRR, investirà circa 600 mila euro. Alla fine di un periodo di formazione, la regione Lazio potrà contare su 97 giardinieri altamente specializzati, formati per conservare al meglio il patrimonio naturale ed artistico dei parchi più belli del territorio.

Dimore, giardini e parchi storici del Lazio

Il Lazio conta 183 tra dimore e giardini storici. Si tratta di palazzi, ville, complessi architettonici e paesaggistici e parchi di enorme valore storico e artistico. L’elenco, che viene aggiornato annualmente a partire dal 2016, serve per stanziare risorse per finanziare, attraverso un avviso pubblico, interventi di manutenzione e recupero. I proprietari o gestori dei beni accreditati nella rete delle dimore storiche possono richiedere contributi fino a 50 mila euro nella misura del 50% delle spese ammissibili per i soggetti privati, del 70% per i soggetti pubblici e del 100% nel caso di piccoli comuni entro i 15 mila abitanti, o per i comuni in stato di dissesto finanziario dichiarato.

Giardino storico

Il giardino storico, che deve essere un bene culturale tutelato, viene considerato un “monumento vivente” e, per questo, richiede un’opera di manutenzione altamente qualificata e continua al fine di assicurare, si legge nel programma di formazione dei giardinieri d’arte, “un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato”. Sul piano ambientale, i parchi e giardini hanno visto accrescere la propria strutturale fragilità per effetto dei cambiamenti climatici, che impongono azioni volte ad assicurarne la migliore conservazione possibile in un’ottica di sostenibilità e resilienza.

I giardinieri d’arte

Per diventare un giardiniere d’arte occorrerà seguire un corso di 600 ore, articolato in tre aree di competenza. La formazione di ogni “studente” costerà, in tutto, 6 mila e 200 euro. Al Lazio, così come alle altre 12 regioni che hanno aderito all’iniziativa, è stato riconosciuto un contributo di 601 mila euro, che servirà per formare 97 giardinieri.

Il giardiniere d’arte dovrà essere in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino. Dovrà saper realizzare interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini, rispettando le forme originarie e valorizzandone le peculiarità storiche. Per questo, il corso di formazione verterà su tre ambiti. Il primo riguarda la lavorazione e trattamento del terreno e delle componenti vegetali di parchi e giardini storici, il secondo si concentra sull’analisi di progetti di restauro, conservazione e recupero mentre il terzo verte sull’imparare ad effettuare interventi di prevenzione e cura delle componenti vegetali. Potranno partecipare alla formazione le persone con diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, con qualifica IeFP di operatore agricolo o tecnico agricola. I partecipanti, inoltre, dovranno avere tre anni di esperienza lavorativa nel settore.