Forlanini, preoccupa il futuro del gattile: “Ospita 250 felini, va mantenuto al suo posto”

L’accordo tra la regione Lazio ed il Vaticano non è in discussione. Il rilancio del Forlanini, chiuso dal 2015, è indubbiamente legato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Quelle che invece non è chiaro è il destino del gattile che da almeno tre decenni è presente nel parco del complesso ospedaliero.

La lettera inviata a Meloni Rocca e Gualtieri

A cercare di accendere i riflettori sul gattile ha provveduto la signora Daniele Froldi, la presidente della organizzazione di volontariato Azalea che si prende cura dei 250 felini attualmente ospitati. La responsabile della ODV, venuta a sapere dell’accordo con il Vaticano, ha preso carta e penna e scritto una lettera indirizzata alla premier, al sindaco, al presidente della regione ed al numero uno del Bambino Gesù. Nella stesura degli accordi per il passaggio di consegne del Forlanini, Azalea Odv richiede che sia presa in considerazione la permanenza del rifugio per gatti che vi è presente.

Il servizio garantito dal gattile

Il gattile oggi impegna un operaio assunto a tempo indeterminato e tre terapiste, anche loro assunte a tempo indeterminato. Sono “fondamentali perché nell’oasi – si legge nella lettera – vengono costantemente inviati dal Pronto Soccorso della Muratella quasi tutti i gatti feriti incidentati divenuti non più autosufficienti”. È anche per questo che il gattile del Forlanini rappresenta un patrimonio cittadino. La struttura gestita, con 27 volontari, dalla signora Froldi, assolve anche una funzione utile all’ospedale perché con la sua presenza evita di ricreare la situazione perdurata fino agli anni Novanta, con “tanti gatti sparsi nel parco che riuscivano ad avere libero accesso anche all’interno dell’Ospedale e delle corsie”.

Un punto di riferimento per la città

“La chiusura di questo gattile sarebbe una gravissima perdita per la città – ha commentato l’Oipa l’organizzazione internazionale di protezione animale – Tanto più che si tratta di una struttura davvero efficiente, non un mero rifugio. In questi trent’anni la presidente Froldi e i suoi volontari hanno impiegato tempo, fatica e denaro per offrire alla città di Roma un luogo di serenità e ottima accoglienza per i piccoli felini, e migliaia sono stati quelli che vi hanno solo transitato per poi trovare una casa e una famiglia”. Anche l’Oipa quindi, a supporto dell’Odv Azalea, chiede alle realtà coinvolte all’arrivo del Bambin Gesù al Forlanini, di “garantire l’esistenza del gattile, così com’è e dov’è ora”.