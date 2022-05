Forestazione urbana, Roma vuole un milione di alberi: ecco dove andranno

Un milione di alberi, tra Roma e provincia, da piantare con i fondi del PNRR. Il Campidoglio sta lavorando ad un progetto ambizioso in grado di avvicinare la Capitale, e l’area metropolitana, a raggiungere due scopi: la neutralità climatica chiesta dall’UE entro il 2050 e la riduzione dei gas serra dell’Agenda Onu 2030.

Il piano di forestazione

Per realizzare il duplice obiettivo, Roma deve irrobustire la propria dotazione arborea. Un compito che ha deciso di raggiungere puntando sulla collaborazione con Crea, il consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria. L’accordo è arrivato insieme all’approvazione di due delibera di giunta, tra loro collegate. La prima è quella che individua 14 aree giudicate idonee agli interventi da mettere in campo entro il dicembre 2022.

La Città Metropolitana di Roma dovrà includere, tra i progetti finanziati con fondi PNRR e destinati alla “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” anche quello della forestazione della capitale (a cui spettano 2/3 delle piantumazioni) e della provincia. Per il trienno 2022-2024 verranno così richiesti al governo 35 milioni di euro così suddivisi: 9 milioni per 208mila piante per 208 ettari per la prima annualità; 9 milioni per 208mila piante per 208 ettari per la seconda annualità e 17 milioni per 392mila piante per 392 ettari per il 2024.

Dove andranno gli alberi

Per individuare le aree dove avviare la piantumazione è stata data priorità alle zone in cui le isole di calore sono più elevate, a più alto inquinamento atmosferico e dove la qualità dell’aria e la qualità ambientale in generale sono più basse. I complessivi 136 ettari destinati, al comune di Roma, per il 2022 risultano pertanto così distribuiti:

Parco delle Sabine 15,90 ettari Parco della Serenissima 5,76 ettari Parco Bonafede 5,94 ettari Parco Alessandrino 5,08 ettari Parco della Mistica 5,83 ettari PRU Borghesiana 16,61 ettari Parco Gastinelli 3,17 ettari Acilia Malafede 3,26 ettari Dragoncello 6,87 ettari Parco Acque Rosse 17,99 ettari Az. agricola Castel di Guido - Riserva dei Salici 2,86 ettari Az. Agricola Castel di Guido - Monte Toscano 22,93 ettari Az. Agricola Castel di Guido - Località Vipera 13,90 ettari

L'accordo con il Crea

L’obiettivo di dotare la capitale d’un milione di alberi, si lega anche ad una seconda delibera, anch’essa promossa dall’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi ed approvata dalla giunta Gualtieri. Prevede un accordo di collaborazione con il Crea, che fornirà il supporto scientifico e operativo agli interventi di riforestazione urbana. Al Campidoglio ed alla città metropolitana consentirà di contare sulla capacità produttiva del vivaio del centro di ricerca presieduto da Carlo Gaudio che vanta una capacità di capacità di circa 250 mila piante forestali per anno.

La fabbrica di alberi

“L’accordo di collaborazione tra Roma Capitale, Città Metropolitana e Crea che abbiamo siglato oggi ci consentirà di avere il supporto scientifico e operativo per realizzare al meglio gli interventi e cogliere le opportunità del Pnrr – ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri – Creeremo una grande “fabbrica degli alberi” che sarà anche un centro di riferimento per le politiche del settore e continueremo a proteggere e rafforzare lo straordinario patrimonio naturalistico della nostra città e della sua Area Metropolitana”.

Rigenerazione urbana e qualità ambientale

“Con queste due delibere, tra loro complementari, mettiamo in campo gli strumenti per realizzare il grande piano di forestazione urbana in linea con gli obiettivi posti dall’Unione Europea per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e quelli di riduzione dei gas serra dell’Agenda Onu 2030 – ha commentato l’assessora Sabrina Alfonsi – Piantare nuovi alberi è la misura più efficace per abbattere le emissioni di Co2, contrastare il fenomeno delle isole di calore, ridurre l’inquinamento acustico, accompagnando gli interventi di rigenerazione urbana con l’obiettivo di una migliore qualità ambientale per la città”.

“Contribuire a questo mirabile progetto che prevede la piantumazione di un milione di alberi riempie il Crea di orgoglio. E non solo in considerazione del quindicesimo obiettivo dell'Agenda ONU 2030, che indica il viatico per una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, per fermare la deforestazione e per promuovere il recupero delle foreste degradate, al fine di ripotenziare la forestazione a livello globale. Ma anche – ha dichiarato Carlo Guadio, il numero uno del Crea – per i più immediati effetti sulla salute dei cittadini della Capitale e sul decisivo contributo alla vivibilità e alla bellezza della Città Eterna”.