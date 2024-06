Più alberi e rispetto per la biodiversità. Arriva in Campidoglio la protesta della “foresta in cammino”

Una passeggiata lunga chilometri. Cinque e mezzo per l’esattezza. È questa infatti la distanza che separa il laghetto dell’ex Snia dal Campidoglio, vale a dire il punto di partenza e di arrivo della “foresta in cammino”.

La foresta in cammino

Il 5 giugno, decine di associazioni e comitati in prima linea nella difesa degli spazi verdi, si sono date appuntamento per la terza edizione della “foresta che cammina”. “Giungiamo da ogni quadrante di Roma determinate e determinati a dare voce agli alberi, alle piante, alla Natura in tutte le sue forme” fanno sapere gli attivisti che, per la loro mobilitazione, hanno scelto la giornata mondiale dell’ambiente.

Le vertenze sull'ambiente

In cammino, in direzione del Campidoglio, si sono messe realtà che rivendicano la salvaguardia di aree verdi su cui pendono altre destinazioni urbanistiche, com’è nel caso del “pratone di via Teulada” nel quale è previsto l’ampliamento della cittadella giudiziari. È anche il caso delle realtà che vogliono tutelare il laghetto dell’ex Snia ed anche del comitato che chiedere di puntare sulla creazione di un parco pubblico ed archeologico per il cuneo di verde che s’inserisce tra i palazzi di Torre Spaccata. O ancora gli attivisti del parco LineaRe di Roma Est. Vertenze geograficamente distanti quindi, ma associate da un comune denominatore: la salvaguardia della biodiversità e, più prosaicamente, la difesa del suolo dalla cementificazione.

L'appello al Campidoglio

“Le minacce affliggono i territori in cui viviamo e che condizionano le nostre aspettative di vita hanno l’odore dell’aria inquinata, il colore scuro del cemento, la consistenza del suolo arido e impermeabile; le scelte necessarie per contrastarle e mitigare gli effetti dei rischi climatici non possono prescindere da un’alleanza con la natura in città, riconoscendo il valore dei boschi e del lago, delle aree umide, del Tevere con la sua foce e del litorale che si adagia sul mare” hanno spiegato i comitati che hanno aderito all’appuntamento.

“Attraversiamo insieme la città per affermare i diritti della natura e il nostro sulle asfissianti logiche speculative – hanno ribadito, prima d’intraprendere la salita al Campidoglio – sede del mitico bosco sacro dell’Asylum”. La richiesta che rivolgono all’amministrazione cittadina, è quella di “aprirsi alla partecipazione diretta ed al coinvolgimento reale della cittadinanza” proprio a partire dalle questioni che riguardino l’ambiente.