La Fontana di Trevi si tinge di rosa: parte il countdown per il Giro d'Italia

Il 28 maggio, per la quinta volta nella sua storia, la tappa finale del Giro d’Italia si terrà nella Capitale. A quattro mesi da quell’appuntamento, la città si prepara ad accogliere l’evento. Anche facendo leva sulle proprie bellezze.

La fontana dipinta di rosa

Mentre a Napoli, tappa del Giro, il colonnato di piazza del Plebiscito si tinge di rosa, nella Capitale lo stesso colore è stato scelto per illuminare uno dei monumenti simbolo della città eterna nel mondo: la Fontana di Trevi. “Siamo riusciti a riportare il giro d’Italia a Roma. La grande tappa conclusiva sarà sui Fori Imperiali – ha commentato l’assessore allo sport ed ai grandi eventi Alessandro Onorato – Il percorso è top secret ma toccherà tutta Roma”.

La tappa della "grande bellezza"

Qualche informazione sul percorso, però, è già trapelata. Per chiudere la 106esima edizione della tradizionale competizione cicilistica, è previsto un circuito di 11,5 chilometri che sarà ripetuto per 10 volte con partenza a Piazza del Popolo ed il passaggio davanti all’Altare della Patria, al Campidoglio, al Circo Massimo alle Terme di Caracalla ed arrivo ai Fori Imperiali, davanti al Colosseo.

Un'edizione da dimenticare

L’ultima volta che è stata scelta Roma per la tappa conclusiva è stata nel 2018. In quell’occasione i giudici decisero di stoppare il cronometro, per le troppe asperità che erano state riscontrate sul manto stradale. A cinque anni di distanza, quindi, la Capitale è chiamata a far dimenticare il mezzo passo falso, con un’organizzazione che sia all’altezza delle aspettative.

Quartieri e monumenti vestiti di rosa

In occasione del lancio dell’evento, lo scorso 17 ottobre, l’assessore Onorato aveva dichiarato che sarebbe stato messo a punto un percorso con cui “mettere in mostra la 'Grande Bellezza' di Roma, dalla periferia al centro”. Per l’occasione, quindi “organizzeremo eventi per promuovere lo sport e la mobilità su due ruote” e, aveva promesso l’assessore, “vestiremo di rosa i quartieri”. Per ora di rosa è stata vestita, nella serata del 26 e del 27 gennaio, la vasca della fontana più nota della Capitale. Il countdown per l’atteso appuntamento può partire.