Fontana di Trevi, niente macchinetta lancia monete: “Era solo per uno spot pubblicitario”

Nessuno, a Fontana di Trevi, vuole digitalizzare il tradizionale lancio della monetina. La macchinetta che avrebbe dovuto consentire di esprimere il desiderio, inserendo una carta bancomat nell’apposita fessura, non esiste. La notizia è un fake.

La macchinetta lanciasoldi

Ma allora le immagini dei turisti fotografati vicini a questa macchinetta sono state elaborate al computer? La risposta è negativa. Perché, a ben vedere, quel dispositivo non è totalmente frutto della fantasia di qualche burlone. È una macchinetta che è stata realmente allestita, ma solo il tempo necessario per girare una pubblicità. A spiegare come sono andati i fatti ha provveduto la presidente del municipio I Lorenza Bonaccorsi.

Un'installazione provvisoria

È diventata virale sui social la notizia di una fantomatica macchinetta lancia monete a Fontana di Trevi. È una bufala – ha commentato la minisindaca Bonaccorsi - Il video riporta una cosa avvenuta il 25 gennaio ma solo per qualche ora e approvata dalla Sovrintendenza essendo una OSP "per uso strumentale e precario" per uno spot pubblicitario”.

La falsa notizia e la reazione del web

L’immagine di quella macchinetta, soprattutto nel corso dell’ultimo fine settimana, aveva scatenato il web. Sui social network erano piovuti innumerevoli commenti di condanna da parte di semplici cittadini ed anche di qualche personaggio della politica. “Non si tratta di una macchina lanciamonete permanente” ha quindi ribadito la presidente del municipio I che si è detta stupita del fatto che “molti portali abbiano riportato la cosa senza neanche verificare la notizia” che poi ha aggiunto “Chiunque passi a Fontana di Trevi potrà invece vedere con i propri occhi la verità delle cose, la macchinetta non c'è”. Il tradizionale rito, tanto apprezzato dai turisti, è salvo.