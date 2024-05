Il centrodestra al governo lascia sola Roma. Bocciate due mozioni per l'aumento dei fondi per i trasporti

Niente soldi in più e, soprattutto, niente fondi affidati direttamente a Roma. Alla Camera sono state bocciate due mozioni, una presentata dall’onorevole del Pd, Andrea Casu, e l’altra dal deputato grillino, Francesco Silvestri. Il primo chiedeva uno stanziamento di 1,7 miliardi di euro per il Fondo nazionale trasporti e un aumento delle risorse per Roma. Silvestri, sulla falsa riga, chiedeva inoltre che i fondi venissero assegnati direttamente a Roma, senza passare per la Regione Lazio. La maggioranza, alla fine, ha votato una mozione presentata da Elena Maccanti della Lega, duramente contestata dai due deputati capitolini.

La situazione

Roma ha ricevuto dalla Regione, dal 2019 al 2022, la cifra di 240 milioni di euro come trasferimento straordinario per il trasporto pubblico locale. Sono arrivati dei soldi in più, circa 2,2 milioni di euro, stanziati per l’emergenza covid. I ricavi Atac dalla bigliettazione sono calati nello stesso periodo da 272,7 a 189,6 milioni di euro. Infine, Roma capitale ha visto salire il suo intervento diretto da 222 a 259 milioni di euro. Inoltre, tanto per spiegare quanto Roma rappresenti un unicum a livello nazionale, degli 1,65 miliardi di bus per km in Italia, la Città Eterna ne produce il 7 per cento. Inoltre, dei 57,4 milioni di treno per km (che corrispondono a circa il 20 per cento relativo a tranvie e metropolitane del totale dell'offerta di servizi su ferro), Roma Capitale ne produce il 23 per cento.

Insomma, senza ulteriori fondi questo sistema non può reggere, non solo a Roma. Di recente, le associazioni che rappresentano le imprese pubbliche e private del comparto, in occasione di un convegno organizzato a Milano, hanno evidenziato uno sbilancio di 1,7 miliardi a livello nazionale. Un problema che era stato già sollevato a febbraio in commissione trasporti alla Camera.

Risorse per Roma

L'affidamento complessivo del trasporto pubblico locale a Roma vale circa 720 milioni di euro anno: 470 milioni stanziati da Roma Capitale e 240 milioni stanziati dalla regione Lazio. I 720 milioni di euro/anno finanziano i servizi di trasporto pubblico locale affidati sia in regime di net cost (576 milioni ad Atac) che in regime di gross cost (circa 136 milioni a Roma per trasporto pubblico locale). In previsione del nuovo contratto di servizio Atac per il periodo 2024-2027, si prevede un impegno aggiuntivo per Roma Capitale di circa 30 milioni di euro per l'annualità 2024. Soldi che arriveranno con l’aumento della bigliettazione che, salvo rinvii, scatterà dal 1° luglio 2024.

Doppia bocciatura

La mozione presentata da Silvestri chiedeva, in sintesi, un aumento dello stanziamento delle risorse per il Fondo nazionale trasporti. Soprattutto, però, voleva che si prevedesse, nel caso di Roma Capitale, “l'assegnazione diretta del fondo, che consenta di attribuire risorse aggiuntive al riparto stabilito per la regione Lazio”.

La mozione del dem Casu, invece, chiedeva direttamente di stanziare 1,7 miliardi di euro in più il trasporto pubblico locale, cifra che, ha voluto sottolineare durante il suo intervento alla Camera, è stata indicata dalle associazioni di categoria: 800 milioni di ulteriori finanziamenti annuali per il Fondo e altri 900 milioni, per i futuri costi di rinnovo del ccnl di categoria, scaduto nel 2023. Entrambe le mozioni, alla fine, sono state bocciate. Si è “salvata” solo una parte del documento presentato da Casu, che impegna il Governo a mettere in campo azioni per garantire maggiore sicurezza ai lavoratori del settore, spesso oggetto anche di aggressioni.

Alla fine è stata invece approvata una mozione presentata a prima firma da Elena Maccanti, della Lega. Nel documento si fa riferimento soprattutto ad una futura riforma del Tpl e della promozione di uno studio di settore finalizzato alla definizione del concetto di “livello essenziale di trasporto”.

Le reazioni

Secondo Silvestri la bocciatura della mozione è un voto “contro Roma, in particolare contro la possibilità per la città di avere risorse in forma diretta, senza dover passare dalla Regione" ha detto in una nota. “Questo atto ostile è particolarmente grave se si tiene conto delle tante parole spese dai politici locali che fanno parte della maggioranza di governo”. “Meloni e Salvini gettano la maschera e voltano le spalle al settore con una mozione che è acqua fresca perché non prevede alcun nuovo finanziamento – attacca Casu - si chiama trasporto pubblico locale ma è una grande questione nazionale che evidentemente non interessa al ministro Salvini che continua a straparlare e a proporre investimenti inutili come la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina”.