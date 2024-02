La Regione Lazio mette sul tavolo 15 milioni di euro per i caregiver

La Regione Lazio vuole riconoscere con maggiore concretezza e con un sostegno finanziario apposito la figura del caregiver, cioè la persona che si occupa quotidianamente della cura e dell'assistenza di un parente con disabilità o anziano non autosufficiente. Per farlo, l'assessore alle politiche sociali Massimiliano Maselli ha depositato nei giorni scorsi uan proposta di legge che si sviluppa su 16 articoli e viene supportata da uno stanziamento di 15 milioni di euro spalmati sul prossimo triennio.

Una legge regionale per i caregiver

Nel Lazio, in base alle stime effettuate dalla Regione, operano circa 25mila caregiver, di questi tra i 16 e i 17mila insistono sul territorio di Roma e provincia. Una popolazione che dedica buona parte della propria esistenza all'assistenza di parenti con disabilità e anziani non autosufficienti. "Il caregiver - si legge nel testo firmato dall'assessore Maselli - svolge un ruolo centrale nel sistema integrato dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali dedicati alle persone con disabilità e non autosufficienti, in particolare anziani, anche in considerazione del fatto che l’indice di vecchiaia nel Lazio, definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana (65 anni e più) e la popolazione in età giovanile (meno di 15 anni), è pari a 172,9 (Dati Istat per l’anno 2020), tra i più alti in Italia".

Il Lazio invecchia

Insomma, la nostra società invecchia e alle disabilità gravi si somma un trend di invecchiamento importante. Per la Pisana è ora di "rispondere all'esigenza di colmare una lacuna nell'ordinamento regionale". La deliberazione di giunta del 2021, quindi non basta: "E' evidente la necessità di dotarsi di una disciplina organica in materia - prosegue Maselli -, che prenda in considerazione tutti gli aspetti, anche a carattere trasversale, del rapporto assistito, caregiver, servizi e comunità e che sostenga l’attuazione di un sistema multilivello di riconoscimento e tutela dei diritti del caregiver familiare come soggetto autonomo e distinto dall’assistito. Ciò richiede la previsione di risposte specifiche, flessibili e personalizzate, che contrastino i fattori di stress ed il rischio di esclusione sociale e agevolino l’accesso ai servizi".

Sostegno allo studio per i caregiver tra 16 e 26 anni

Particolare attenzione viene riservata ai caregiver giovani. "In Italia circa il 7% di chi ha tra i 16 e i 26 anni è riferibile a questa categoria - recita il testo della proposta di legge - e nella maggior parte dei casi non hanno idea di essere a tutti gli effetti prestatori di cure. E' necessario prevedere strumenti di supporto e sostegno per evitare, in particolare, che l’attività prestata nei confronti di un familiare diventi un ostacolo alla prosecuzione negli studi e impedisca, di fatto, la continuità nella frequenza del percorso didattico intrapreso sia durante il periodo della scuola dell’obbligo che per gli studi universitari".

Il "budget personale" in via sperimentale

Altri tre aspetti risultano degni di nota e verranno sottoposti al voto del consiglio regionale nelle prossime settimane. Innanzitutto, la creazione di una rete di sostegno al caregiver familiare. Si va dal "case manager", che può essere il medico di base o pediatra o lo specialista che ha in cura la persona con disabilità psichica assistita, fino agli operatori dei servizi socio-assistenziali e alle associazioni territoriali di riferimento, in particolare gli enti del Terzo Settore. L'obiettivo evidente è non lasciare solo chi si occupa di un parente non autosufficiente, creando una rete di sicurezza composta da specialisti che, ognuno per le proprie competenze e campi di azione, possano intervenire qualora ce ne sia necessità. L'articolo 7 della proposta di legge, inoltre, stabilisce "in via sperimentale" il budget personale del caregiver. "Un contributo a fondo perduto - spiega Maselli -, finalizzato a sostenere le spese connesse alla cura della propria persona, al tempo libero, alla formazione e all’aggiornamento professionale".

Crediti formativi per chi ne fa richiesta

Infine, si apriranno nuove possibilità professionali per chi è riconosciuto come caregiver familiare: "Durante il percorso di cura ed assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente - recita la proposta dell'assessore -, siano valutate le competenze maturate, a richiesta della persona interessata, ai fini del riconoscimento di crediti formativi di frequenza nell’ambito di percorsi formali finalizzati all’acquisizione di competenze, o dell’attestato di qualifica relativo a profili presenti nel repertorio regionale, nonché la valutazione dell’esperienza maturata nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze".