Violenza contro le donne, la Regione stanzia 800mila euro per nuovi progetti

Un nuovo finanziamento della regione per il contrasto alla violenza contro le donne. Nel 2022, infatti, sono stati approvati oltre 800.000 euro per nuove misure e interventi.

Nello specifico, le risorse saranno utilizzate per offrire continuità alla rete regionale dei servizi antiviolenza che può contare su 34 centri antiviolenza, 15 case rifugio e una casa di semiautonomia. Inoltre, verranno rifinanziate alcune iniziative particolarmente innovative che hanno caratterizzato le politiche regionali per il contrasto alla violenza di genere in questi ultimi anni.

Un capitolo di spesa sarà dedicato al sostegno continuativo di orfane e orfani di femminicidio, con 300.000 euro per contributi individuali e un sostegno annuale di 10.000 euro fino al 29° anno di età. Con 134.000 euro vengono sovvenzionate la prosecuzione delle attività in due centri antiviolenza alla Sapienza e alla Tuscia oltre alla continuità della sperimentazione dei centri aperti nei poli decentrati. Per quest'ultimo progetto la regione ha stanziato 201.000 euro.