Il Comune di Roma finanzia senza bando 9 progetti culturali. Ecco quali sono

L'amministrazione capitolina ha approvato una memoria nella quale si individuano gli indirizzi per la valorizzazione e il sostegno degli eventi da realizzare durante la stagione estiva 2024. Non solo Cinema in Piazza, dunque: Gotor e Gualtieri stanziano fondi - ancora non resi pubblici - per altre 8 iniziative, senza bando.

Fondi senza bando

Miguel Gotor, assessore alla Cultura, dopo aver spiegato i contenuti di una delibera realizzata ad hoc per il Cinema in Piazza organizzato dalla Fondazione Piccolo America, ha licenziato anche una memoria in cui vengono inserite 9 distinte manifestazioni "di eccezionale rilevanza in ambito culturale, artistico e creativo per la città". Sono quindi caratterizzate da ampia diffusione dell’offerta culturale, sperimentazione artistica, valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, straordinaria partecipazione di pubblico, riconoscimento a livello nazionale e internazionale e capacità di rigenerazione urbana, di coinvolgimento e di inclusione.

Gli eventi culturali previsti

I progetti approvati, perché meritevoli secondo i criteri precedentemente citati, oltre al Cinema in Piazza 2024 sono Roma Cinema Arena, Alice Young Adult, I grandi festival 2024, Videocittà, Unplugged Festival, Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2024, Short Theatre e Tevere Day. La memoria è stata seguita da una delibera, come già spiegato da Gotor il 29 gennaio in una commissione capitolina cultura convocata per l'espressione di parere, che concede un finanziamento di 250mila euro alla Fondazione Piccolo America per realizzare la decima edizione del Cinema in Piazza. "Alla manifestazione è riconosciuto un ruolo primario nella vita culturale della città - spiega il Campidoglio - per la forte connessione tra il recupero dello spazio urbano e una straordinaria partecipazione di pubblico, grazie alla sua gratuità e alla sua totale accessibilità".

"Programmiamo per tempo l'azione culturale"

"Abbiamo voluto approvare adesso questa memoria con l’obiettivo di programmare per tempo l’azione dell’amministrazione in campo culturale - ha commentato Gotor - , lavorando in modo trasparente e coerente. Abbiamo poi approvato anche la delibera che concede il sostegno al primo degli eventi elencati nella memoria, ‘Il Cinema in Piazza 2024’, una manifestazione che ha ricevuto negli scorsi anni il patrocinio di varie istituzioni pubbliche internazionali, tra cui il Parlamento Europeo, e che prevede nel periodo estivo la realizzazione di circa 100 proiezioni cinematografiche gratuite in tre arene di altrettante aree della città, con una capienza di pubblico potenziale di 3.000 persone a sera". A questa delibera seguiranno le altre per le quali Roma Capitale ha deciso di accordare un sostegno economico.