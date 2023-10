I progetti Pnrr per le periferie di Roma sono salvi. Ma in caso di ritardi sarà il Comune a pagare

Sette giorni di tempo per consegnare al ministro Raffaele Fitto i monitoraggi aggiornati sullo stato di attuazione dei progetti Pnrr. E' questa la tempistica imposta alla fine della cabina di regia che si è tenuta il 10 ottobre a Palazzo Chigi tra il governo, l'Anci (associazione nazionale comuni italiani) e i sindaci delle 14 città metropolitane, Roma inclusa ovviamente. Dopodiché i PUI, piani urbani integrati, definanziati a luglio, potranno tornare in ballo ed essere realizzati. Occhio, però: chi sbaglia, paga.

Il governo sblocca i fondi Pnrr per le periferie

Roberto Gualtieri martedì pomeriggio è arrivato in aula Giulio Cesare, durante la seduta dell'assemblea capitolina e ha riferito quella che si può considerare, al momento, una buona notizia: "I Comuni che si ritengono sicuri di poter completare i Piani urbani integrati manterranno il finanziamento". Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto ai sindaci e così Gualtieri lo riferisce a maggioranza e opposizione in Campidoglio. Solo per Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà sono 180 milioni di euro, progetti di Roma Capitale ai quali si aggiungono quelli della Città Metropolitana sui Poli Civici e le biblioteche.

Tre mesi di polemiche tra centrodestra e centrosinistra

Insomma, dopo tre mesi di polemiche tra Campidoglio e governo, con in mezzo anche la Regione Lazio guidata dal centrodestra e tirata in ballo dal Pd, le acque potrebbero essersi calmate. Il ministro Fitto ha garantito che gli oltre 3 miliardi di euro stanziati per la Missione 5 del Pnrr non saranno stralciati, anzi verranno erogati a quegli enti che potranno dimostrare di essere in tempo per concludere i cantieri entri giugno 2026. Anche perché il risvolto della medaglia sarebbe dolorosissimo.

La "clausola Fitto": chi ritarda, paga

Infatti il governo ha deciso di imporre un importante paletto, chiamiamola una clausola: chi si prende i fondi e poi non finisce entro giugno 2026, paga di tasca propria. Un problema che Roma non dovrebbe avere: "I Comuni sono quelli che stanno spendendo meglio di tutti - ha detto Gualtieri - e anche Roma Capitale contribuisce. Ora ci saranno passaggi tecnici, ma c'è questa possibilità, sostenuta in modo bipartisan, di mantenere i Pui nel Pnrr: Tor Bella Monaca, Corviale, Santa Maria della Pietà, le biblioteche, i poli civici. Ci dovremo lavorare. Manteniamo questo livello di unità sulle scelte importanti, poi ci divideremo su tutte le questioni fisiologiche tra maggioranza e opposizione, ma noi lavoriamo per il bene di Roma e dei romani".

A che punto è Roma

A fine luglio, il presidente della commissione speciale Pnrr Giovanni Caudo (Roma Futura) aveva fatto il punto sullo stato d'attuazione dei PUI, nei giorni più caldi non solo dal punto di vista climatico, ma anche dello scontro politico: "La progettazione è in corso, c'è l'istruttoria da avviare per aprire i cantieri entro dicembre 2023" affermava l'ex assessore all'urbanistica della giunta Marino. Qualora le tempistiche fossero davvero queste, allora la Capitale non dovrebbe temere troppo i rischi della "clausola Fitto".