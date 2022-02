Gualtieri a caccia dei fondi del Pnrr per costruire nuove scuole

Costruire nuovi asili e scuole d'infanzia e mettere in sicurezza gli esistenti, ma anche realizzare mense e palestre: con tre differenti delibere di giunta l'amministrazione Gualtieri partecipa ufficialmente agli avvisi pubblici per accedere a fondi specifici inseriti nel Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

Potenziare i servizi di istruzione

L'obiettivo di una prima delibera, fanno sapere dal Campidoglio, è quello di potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, arrivando ovunque la richiesta sia forte e con l'intento di andare incontro alle esigenze delle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mondo del lavoro.

Realizzare nuove mense

Nella seconda si parla di realizzazione o messa in sicurezza delle mense scolastiche, potenziando la formula del tempo pieno. "Un progetto che ha l’obiettivo di rendere le scuole sempre più aperte al territorio - si legge nella nota -, estendendo il tempo pieno anche oltre l’orario scolastico e garantendo una sempre maggiore offerta formativa al fine di accogliere la necessità delle famiglie di conciliare vita personale e vita lavorativa".

Favorire l'attività sportiva

Le palestre scolastiche sono protagoniste della terza delibera: con la messa in sicurezza e la realizzazione di nuove strutture, Roma vuole "favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole al fine di combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali dei ragazzi".

Roberto Gualtieri

“Rafforziamo l’offerta scolastica in periferia – ha spiegato il Gualtieri – intervenendo con la realizzazione di nuovi asili o con riqualificazioni, migliorando l’offerta educativa e i servizi a disposizione di famiglie e bambini. Vogliamo dotare Roma di una rete scolastica all’altezza delle sue esigenze e, anche grazie all’opportunità rappresentata dal Pnrr, abbiamo l’occasione di trasformare questa città, rendendola sempre di più un’autentica comunità educante”.

Ornella Segnalini

“Cerchiamo di sfruttare al meglio l’opportunità del Pnrr per dare a Roma tanti interventi in un settore di particolare sensibilità per i cittadini come quello dei servizi e della sicurezza dei nostri figli nell’ambiente scolastico - aggiunge l'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini -. Si tratta di una grande sfida per questa amministrazione, per realizzare o riqualificare asili, mense e palestre scolastiche garantendo un’offerta educativa migliore ai cittadini, investendo sui corretti stili di vita, e liberando, così, più tempo per le famiglie”.

Claudia Pratelli

"Stiamo cambiando il volto dell'offerta scolastica cittadina - dichiara in una nota Claudia Pratelli, assessora alla Scuola -. Abbiamo incrementato le risorse a disposizione, abbattuto le tariffe dei nidi e stiamo sperimentando l'estensione degli orari. Oggi partecipiamo agli avvisi pubblici legati al Pnrr per costruire o riqualificare strutture, spazi mensa, palestre scolastiche. È un'idea di città che prende forma, quella che investe sul futuro dei bambini e delle bambine, che crea opportunità e spazi di libertà per le famiglie, che contribuisce a realizzare una rete di servizi educativi e scolastici sempre più presente sul territorio e sulla città nuova, quella cresciuta fuori dal raccordo anulare negli ultimi decenni. Degli interventi che candideremo per la costruzione di nuovi nidi e scuole dell'infanzia o la riqualificazione degli edifici, la larga maggioranza insiste fuori dal raccordo, in quelle aree popolate da famiglie giovani, troppo spesso prive di servizi adeguati".

Alessandro Onorato

“Lo sport di base è fondamentale - aggiunge anche Alessandro Onorato, assessore allo Sport - ma per renderlo davvero accessibile a tutti, servono le palestre pubbliche. Per questo siamo riusciti a presentare per 4 municipi, la nuova costruzione di 3 palestre scolastiche e il totale rifacimento di una palestra che richiedeva un intervento radicale da molti anni. È stata una corsa contro il tempo ma siamo contenti di esserci riusciti”.