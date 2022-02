A Roma oltre un miliardo dal Pnrr, ma manca il personale per gestire i progetti

Oltre 1 miliardo di euro. A tanto ammontano le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) attese a Roma per il rilancio con il Campidoglio che spera in un aumento dei fondi riparametrati al reale fabbisogno della città.

I fondi del Pnrr che puntano verso Roma

La Capitale ha vinto il bando sulla Maas (Mobility as a service) da cui arriveranno oltre due milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma digitale per l’integrazione dei vari vettori della mobilità pubblica. Oltre a questi tra le risorse già definite ci sono 292 milioni per rinnovare la flotta dei bus; 40 milioni sui Piani per la qualità abitativa e progetti per 193 milioni di euro sul trattamento dei rifiuti, per gli impianti di Ama e Acea, a partire dai biodigestori e a quello per convertire i fanghi in biometano.

Pnrr, Gualtieri: “Ci attende grande sfida”

“Una grande sfida”, l’ha definita il sindaco Roberto Gualtieri, intervenendo alla prima commissione speciale sul Pnrr presieduta da Giovanni Caudo. “Innovazione, crescita trainata da digitale, ricerca e sapere, sostenibilità ambientale, dai fiumi ai trasporti fino al verde, e inclusione sociale. Questi - ha sottolineato il sindaco - sono gli assi strategici del Pnrr e della nostra azione, la sfida è fare in modo che concorrano al raggiungimento di obiettivi e non si tratti solo di una burocratica messa a terra".

I progetti del Pnrr a rischio: a Roma manca personale

Ma Roma soffre la mancanza di personale, l’allarme è scattato già da tempo nei municipi dove pesa la carenza di amministrativi e tecnici. Lo sanno bene i cittadini costretti a lunghe attese e tempi biblici per qualsiasi pratica. Lo ha ammesso lo stesso sindaco solo qualche giorno fa: "Sicuramente abbiamo trovato una situazione difficile dal punto di vista delle risorse umane. Ci sono molti uffici sguarniti e la sfida della progettazione e della messa a terra delle risorse è impegnativa”. Per questo il Comune sta tentando di rafforzare gli organici grazie alle norme che il Governo ha introdotto. “Il paradosso è che queste nuove figure - ha sottolineato Gualtieri - arriveranno dopo, mentre è adesso il momento in cui si devono fare i progetti”. Da qui gli accordi di Roma Capitale con altri soggetti come le università, o l’intesa con la Regione Lazio per creare delle vere e proprie task force da impegnare su specifici progetti. Quelli del Pnrr e del Giubileo 2025.

L’attesa dei vincitori del “concorsone” al comune di Roma

“Manca la forza lavoro per mettere a terra i progetti, non c'è il personale negli uffici che legge, istruisce e lavora le pratiche” - lancia l’allarme l’ex assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. Durante l’era della sindaca Virginia Raggi il “concorsone” da 1512 posti al Comune di Roma: quello per dirigenti è fermo alla preselettiva, ostaggio di esposti e ricorsi, mentre i vincitori degli altri profili attendono la chiamata per la firma dei contratti. Gli idonei sperano nello scorrimento delle graduatorie. “Il sindaco e la sua squadra devono sbrigarsi e assumere tutto il personale in graduatoria. Altrimenti alle difficoltà della gestione ordinaria dei servizi - dice l’ex assessore - si aggiungeranno anche quelle legate alle attività per i bandi del Pnrr”.

Lista Calenda: “Si a premialità”

“Roma Capitale oggi necessita velocemente di nuovi inserimenti. Al di là del personale esterno che la norma nazionale autorizza a contrattualizzare a tempo determinato per gestire i progetti del PNRR, ci aspettiamo uno scatto in avanti in più da parte del sindaco Gualtieri che ha trattenuto la delega al personale” - aggiungono i consiglieri della Lista Civica Calenda in Assemblea Capitolina. “Abbiamo un concorso dirigenti fermo e quindi la necessità di accelerare le procedure interne per l’accesso alla qualifica dirigenziale; abbiamo urgenza di dare seguito alle assunzioni dei vincitori dei concorsi effettuati durante l’estate e, nello stesso tempo, di istituire meccanismi di premialità per il personale già impiegato”.

Concorso al Comune di Roma: assunzioni entro febbraio

Nuovi innesti, forze fresche che potrebbero arrivare negli uffici di Roma Capitale già nelle prossime settimane. “Tutti i vincitori saranno assunti entro la fine di febbraio e le relative graduatorie rimarranno aperte secondo i tempi previsti dalla norma", ha ribadito il presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica Riccardo Corbucci. “Le nuove assunzioni sono una priorità nella nostra agenda politica, non solo in un'ottica di ricambio generazionale imposto dal turn over, ma anche di miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e di potenziamento di tutti gli uffici, sia dipartimentali che territoriali, alla luce delle grandi sfide che la Capitale dovrà affrontare nei prossimi anni”.

“La macrostruttura sarà pienamente operativa intorno a marzo, ma sono già al lavoro 270 tra tecnici, funzionari, architetti, geometri e ingegneri: devo dire che stiamo rispondendo bene alle prime sfide" - ha assicurato Gualtieri. Ma tra blocco del turnover, pensionamenti mai rimpiazzati e una carenza di organico divenuta ormai cronica Roma necessita urgentemente di personale. Da sei mesi i vincitori dell’ultimo maxi-concorso attendono chiamata e firma dei contratti. “Non abbiamo tempo da perdere”, esortano le opposizioni. Perchè il Pnrr non si riveli una sfida persa in partenza.