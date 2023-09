Periferie, sbloccati i fondi governativi del 2016. Per le opere ormai non bastano più

La convenzione tra Roma Capitale e Roma Città Metropolitana è stata rinnovata con il voto nell'ultima Assemblea capitolina. Si può dunque procedere con gli interventi del bando periferie fermi dal 2016. Già, perché sono passati sette anni e non è stato speso un euro. Il Campidoglio, allora guidato dall'ex sindaca Virginia Raggi, ottenne 12 milioni e mezzo di euro dal governo centrale per tre progetti da realizzare nel quadrante nord ovest della città: a Massimina, Boccea, e Trionfale. E ora il limite per completare le opere è fissato al 31 dicembre 2024. Pena il definanziamento degli interventi. Una corsa contro il tempo, partita con il voto della nuova convenzione tra gli enti, necessaria per poter impegnare i fondi.

I dettagli dei progetti

Cosa prevedono i progetti? Il primo, la messa in sicurezza dei percorsi all'interno del forte Trionfale, e il recupero dell'edificio delle ex officine per attività di co-working, per un valore di 3 milioni di euro. Il secondo prevede dei lavori per la realizzazione di una nuova sede del mercato di via Urbano II nell'area esterna del forte Boccea, per 2 milioni di euro. Il terzo una serie di interventi di riqualificazione urbana nel quartiere Massimina.

Nel dettaglio 245mila euro per la realizzazione di un giardino in piazza Nicola Garrone, con water square centrale di raccolta delle acque piovane, un "bosco" ludico in via Cannavina e un campo sportivo in via Gioele Solari. E ancora interventi di messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico, e realizzazione di zone 30 e "isole ambientali" per pedoni e ciclisti, dove da tempo i residenti lamentano l'assenza di servizi. Qui in totale vennero stanziati nel bando 7 milioni e 600mila euro.

I fondi mancanti

Prossimi step? Mettere a bando i lavori, ma ancora prima, trovare le risorse economiche mancanti. "Abbiamo proceduto dividendo i singoli interventi in più lotti funzionali" spiegava l'assessora Segnalini nell'ultima commissione Lavori pubblici convocata sul tema. Alcuni di questi lotti dovranno essere finanziati direttamente dal Campidoglio. A seguito dei sette anni trascorsi dalla prima progettazione sono infatti cambiati i costi, e i fondi governativi non bastano più. Sul punto è intervenuto il consigliere capitolino di Europa verde Ferdinano Bonessio: "Chiedo all'assessore Veloccia, e alla giunta, di reperire nel piano investimenti del prossimo bilancio di previsione annuale per il 2024 le risorse economiche necessarie al completamento delle opere. Questo ci consentirà di realizzare tutti gli interventi in programma e finalmente dotare quei territori di infrastrutture necessarie a garantire una maggiore vivibilità dei quartieri e dunque una migliore qualità di vita".