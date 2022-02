Sanità, quasi 40 milioni di euro per gli Ifo Regina Elena e San Gallicano

Quasi quaranta milioni di euro verranno investiti sugli Ifo Regina Elena e San Gallicano grazie ai fondi Pnrr e del ministero della Salute. La novità è stata presentata il 24 febbraio da Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio.

Lo scopo è potenziare tecnologicamente i due istituti "per compiere un netto cambio di passo nella lotta ai tumori" specifica D'Amato. Con il piano di ripresa e resilienza vengono reperiti 13,3 milioni di euro che saranno spesi per l'acquisto di 2 tomografi a risonanza magnetica, 3 acceleratori lineari, una gamma camera, una tac Pet, un mammografo con tomo sintesi, un angiografo vascolare, 3 eco tomografi e un telecomando digitale.

Inoltre è stato approvato il nucleo di valutazione nazionale del ministero della Salute del piano di investimenti che prevede un finanziamento di circa 25 milioni per realizzare il primo centro di pronto-terapia nel Centro Italia. "Ora dobbiamo fare squadra tutti insieme - sottolinea l'assessore - , esattamente come abbiamo fatto durante il Covid, per lavorare spediti e determinati a realizzare una nuova sanità che guarda ai bisogni delle persone e alla riduzione delle diseguaglianze”.