I fondi del Comune ancora non ci sono e l'assistenza per gli alunni disabili viene tagliata del 40%

Meno ore di assistenza per gli alunni che necessitano di assistenza da parte di operatori qualificati, i cosiddetti Oepac. E' quanto si prospetterebbe nel XIV municipio, a partire dal 23 ottobre. Motivo? Mancano i fondi. Una problematica ciclica, che potrebbe coinvolgere anche altri territori di Roma, anche se ad oggi la comunicazione dei tagli è stata fatta solo a Monte Mario. La direzione socio-educativa lo ha detto chiaramente, informando anche la consulta disabili territoriale: "I fondi previsti e messi a bilancio non sono ancora disponibili". Quindi si fa ciò che si può con quel che si ha: molto poco. Montata la polemica, però, il Pd Roma è intervenuto: "Nessun taglio". Ma non è una promessa, solo un auspicio: "Ci uniamo nella richiesta di rispettare il regolamento Oepac approvato nel 2022".

Il taglio al servizio Oepac comunicato dalla direzione municipale

L'allarme parte forte e chiaro dal XIV municipio, guidato dal Pd Marco Della Porta, ma potrebbe allargarsi altrove in pochi giorni. Dipende dai conti che verranno fatti dagli uffici ma soprattutto dalla quantità di ore che servono per coprire le necessità della popolazione studentesca con disabilità. A Monte Mario e dintorni sono ben 495 i piccoli utenti, non pochi. Per ognuno di loro, a detta del direttore della direzione socioeducativa Patrizia Assuntore e del direttore del municipio Maurizio Salvi, dal 23 ottobre ci sarà una sensibile riduzione delle ore di assistenza: chi per questo anno scolastico se n'era viste riconosciute 20, ne avrà solo 12. Chi ne aveva tra 16 e 19, scenderà a 10. Chi ne aveva 15 passa a 9. Insomma, tagli orizzontali importanti che arrivano al 40% del monte ore settimanale. La comunicazione è di fine settembre. Viene facile concludere che un bambino con particolari difficoltà, al quale sono state riconosciute ben 20 ore di assistenza Oepac ogni settimana (quindi ipotizziamo 4 al giorno dal lunedì al venerdì, altrimenti poco più di 3 se si considera il sabato) dal 23 ottobre ne avrà quindi 2 al giorno, sempre ragionando dal lunedì al sabato.

L'allarme delle consulte disabili di Lazio e Roma

Una riduzione drastica di cui ora sono al corrente tutti, anche in Campidoglio. Le consulte disabili di Regione e Comune, oltre a quelle municipali, hanno diffuso una nota molto dura: "Per far fronte alla mancanza di risorse dedicate - attaccano - si prevede una riduzione standardizzata delle ore, senza adeguata motivazione rispetto alle singole tipologie di disabilità. Siamo fermamente contrarie a tale ipotesi, che andrebbe a nuocere pesantemente sui diritti dei bambini a cui la vita ha già tolto molto. I principi e i diritti sanciti dalla delibera dell'assemblea capitolina n.20 del 2022 che regolamenta il servizio Oepac non possono essere disattesi, perché sono a tutela di tutti i bambini con disabilità. Esprimiamo preliminarmente piena contrarietà a qualsiasi ipotesi di modifica".

A Monte Mario 495 bambini con disabilità: "Qui non esistono liste d'attesa"

Al momento dagli assessorati delle politiche sociali e della scuola di Roma Capitale non arrivano dichiarazioni né spiegazioni. Un commento dal XIV municipio è di Andrea Montanari, presidente della commissione politiche scolastiche: "Rispetto a quanto sta emergendo sul servizio Oepac nel nostro territorio, abbiamo voluto essere trasparenti e condividere con tutti la situazione in una recente commissione congiunta tra Scuola, Politiche Sociali e Decentramento - sottolinea -. Ne faremo un’altra, lunedì 9, per dare degli indirizzi sui fondi a disposizione. Ci tengo a sottolineare che il sottoscritto come presidente della commissione scuola e politiche per la famiglia, le commissioni sociale e decentramento nelle figure delle presidenti Ceccarelli ed Argentin, gli assessori Salerno e Conte sono con le famiglie e l’obiettivo principale è poter proseguire nel fornire i servizi come fatto nell’ultimo anno e mezzo, periodo nel quale abbiamo allargato il servizio di circa il 35% rispetto agli anni precedenti. Questa amministrazione ha fatto passare gli assistiti Oepac da 350 a 495 e non esiste una lista d’attesa, abbiamo garantito l’assistenza anche ai centri estivi grazie alla riserva di welfare. Le famiglie, non più tardi di qualche anno fa - prosegue il consigliere di maggioranza a Monte Mario - sono dovute ricorrere al Tar per farsi riconoscere i loro diritti. Ora ovviamente questa ipotesi di riduzione di ore comunicata dalla direzione socioeducativa comprimerebbe il diritto all'inclusione scolastica dei bambini con disabilità frequentanti le nostre scuole e questo è inaccettabile. Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per scongiurare questa gravissima negazione di un diritto essenziale, per questo siamo contrari ed accanto alle famiglie".

M5S: "Proteste legittime delle consulte"

Dall'assemblea capitolina, l'ex sindaca Virginia Raggi per il M5S e l'ex assessore al personale Antonio De Santis per la Civica, si uniscono alla protesta delle consulte: "Sono legittime le proteste delle consulte - spiegano - nei confronti di un provvedimento del tutto arbitrario e illegittimo, oltre che discriminatorio e chiediamo che si faccia un passo indietro al fine di evitare situazioni pregiudizievoli e ingiuste nei confronti di bambini che necessitano di assistenza e di supporto. Proseguire su questa strada non farebbe altro che alimentare ulteriormente la diffusa sensazione del totale disinteresse di questa Amministrazione verso i cittadini più fragili, già avuta con la grave decisione di arrestare inspiegabilmente il processo di internalizzazione degli Oepac avviato durante l'esecutivo Raggi e mirante a valorizzare un servizio di fondamentale importanza per la città".

Il Pd attacca: "No ai tagli, difenderemo le famiglie in ogni sede"

Nel tardo pomeriggio di venerdì 6 ottobre arriva una nota del Pd Roma, firmata dalla capogruppo capitolina Valeria Baglio e dalla presidente della commissione scuola Carla Fermariello: "Il servizio Oepac non subirà alcun taglio né alcuna riduzione oraria". Sembra inizialmente una promessa, ma andando avanti ci si rende conto che è un auspicio. Perché, dopo una serie di considerazioni sull'importanza del diritto allo studio, dell'autonomia e dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, "la fondamentale e ineludibile esigenza di garantire la pienezza dei diritti e delle pari opportunità per tutti" e un'ampia menzione dell'importantissimo regolamento Oepac approvato ad aprile 2022, seppur tra mille discussioni e polemiche, la fine della nota mette le due consigliere di maggioranza esattamente dalla stessa parte della barricata del municipio XIV (e di tutti gli altri che si aggiungeranno) e delle consulte disabili: "Chiediamo pertanto, insieme alle famiglie e alle consulte municipali, cittadina e regionale - concludono Baglio e Fermariello - il rispetto del regolamento Oepac di Roma Capitale non solo sotto il profilo dei diritti, ma anche negli aspetti che riguardano la vigilanza e il monitoraggio del servizio sotto il profilo economico e gestionale. Siamo concentrati, come amministratori di Roma Capitale e dei suoi municipi, a garantire i diritti dei bambini e delle bambine con disabilità - aggiungono - e pronti a difenderli in ogni sede". Un messaggio forte e chiaro all'assessora Claudia Pratelli e alla vicesindaca e assessora al bilancio Silvia Scozzese.