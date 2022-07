Dal Comune di Roma fondi per le realtà che gestiscono impianti sportivi

E' stata approvata in assemblea capitolina la variazione di bilancio che costituisce un ondo economico a sostegno delle realtà associative che gestiscono le strutture sportive scolastiche e gli impianti sportivi comunali. Secondo quanto si apprende dall'assessorato allo sport, guidato da Alessandro Onorato, nelle prossime settimane sarà necessario un atto di giunta che stabilirà i criteri degli aventi diritto e la ripartizione dei fondi stessi.

Il presidente della commissione sport, Nando Bonessio spiega che "per il momento, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo, queste riceveranno un contributo che coprirà il 90% dei canoni dovuti".

Secondo Bonessio "l’emergenza sanitaria da Covid-19, e l’attuale protrarsi dei livelli di contagiosità, ha drasticamente ridotto il numero di cittadini nelle strutture pubbliche sportive. Questa situazione ha messo in seria difficoltà quelle associazioni che, in regime di sussidiarietà nonché per nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, gestiscono gli impianti e le palestre scolastiche organizzando le attività nonostante il basso numero di iscritti con conseguenti minori entrate con le quali far fronte all’aumento delle bollette e a coprire le spese correnti". L’obiettivo dell’assemblea capitolina è ridare fiato al settore cercando di garantire che le strutture pubbliche non chiudano interrompendo il servizio offerto alla cittadinanza.

"La maggioranza che sostiene il Sindaco Gualtieri inizia a mantenere gli impegni assunti nel programma Sport di Roma Capitale", aggiunge ancora Nando Bonessio. Devo ringraziare per il risultato raggiunto i componenti della Commissione Sport e l’Assessore Onorato con il quale adesso procederemo a disporre e approvare una specifica deliberazione che consenta alle associazioni sportive di accedere a questa utile, anche se parziale, forma di sostegno".