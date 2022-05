Giovani agricoltori: a disposizione 10,5 milioni per avviare l'attività

Cresce il numero di giovani che sognano di avviare un’attività nel settore agricolo. È infatti stato incrementato il fondo a disposizione di quanti avevano già presentato la propria candidatura nell’ambito del programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio 2014-2020.

Il programma di sviluppo rurale del Lazio

La regione ha messo in bilancio altri 10,5 milioni di euro che serviranno a scorrere le tante domande ricevute proprio per la misura 6.1 del citato programma regionale. Erano tre gli obiettivi strategici fissati dal PSR del Lazio: il miglioramento della competitività dell’agricoltura; la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima; uno sviluppo territoriale equilibrato per le zone rurali. Sulla scorta di questi tre obiettivi, la regione ha registrato tante richieste di finanziamento, da parte di giovani intenzionati a cimentarsi nel settore agricolo. Ora, grazie ai fondi comunitari, potranno farlo.

150 nuove imprese

“Grazie a questo nuovo stanziamento il Lazio avrà 150 nuovi giovani agricoltrici che con i fondi europei potranno investire con coraggio e passione nel nostro territorio, guardando con speranza al futuro – ha commentato il presidente regionale Nicola Zingaretti – Qualche tempo fa avevamo preso un impegno con questi ragazzi e cioè quello di permettere a chi aveva il sogno di creare una start up agricola, di realizzarlo. Il nuovo finanziamento metterà dunque in condizione i nostri uffici di ammettere una parte consistente delle domande finora presentate”.

Grazie al PSR 2014 cresce il numero di persone, con meno di quarant’anni, che possono accedere ad un fondo perduto per realizzare il proprio progetto. “Con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020 in tutto il nostro territorio abbiamo 780 nuove imprese agricole, che si aggiungono a quelle del primo bando del 2016 (1.122) per un totale complessivo di 1.902” ha spiegato l’assessora all’agricoltura Enrica Onorati.

Un prestito a fondo perduto

La regione aveva già provveduto da un primo scorrimento delle domande, nel 2021. Con l’attuale misura l’ente governato da Zingaretti conferma l’intenzione di ampliare al massimo la platea dei giovani impegnati in agricoltura, investendo in questo modo su una nuova generazione intenzionata a farsi largo nel settore.

Con i nuovi finanziamenti “150 nuove imprese a guida under 40 – ha sottolineato Onorati – potranno investire un contributo a fondo perduto di 70mila euro nel loro progetto imprenditoriale, guardando con ottimismo e fiducia al futuro, testimoniando quanto il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio con tutte le start up create sino a oggi sia linfa vitale per il sistema agricolo ed economico del Lazio”.