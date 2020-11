Covid, i fondi del Comune per la cultura non bastano e il vicesindaco batte cassa al Governo: "Servono aiuti"

"Agli operatori culturali che in queste ore hanno sottolineato l'insufficienza degli 800mila euro stanziati per dare contributi a tutti i progetti eleggibili pervenuti con il cosiddetto Bando programmi, ci tengo a far sapere che ho già fatto domanda di altre risorse per accogliere e soddisfare l'intero numero di richiedenti ammessi al finanziamento". Così il vicesindaco con delega alla Cultura Luca Bergamo lancia il suo appello a palazzo Chigi, perché tra le categorie da aiutare a dovere con l'emergenza coronavirus in corso ci sia anche il comparto cultura.

Come? Con fondi che il Comune di Roma possa mettere a disposizione della categoria per sostenere nuovi progetti e attività. Perché la somma stanziata dal Campidoglio non è sufficiente a coprire tutte le domande arrivate con il Bando pubblicato in estate. "Vorrei ricordare che per la prima volta, e con una innovazione ripresa anche da altre città, con questo Bando abbiamo messo a disposizione degli operatori culturali ulteriori risorse per sostenere costi generali e di funzionamento, come gli affitti e le utenze o le spese per il personale e non solo per attività, come di norma accade" ricorda Bergamo.

"Complessivamente abbiamo messo a disposizione oltre 4 milioni di euro per gli operatori culturali indipendenti in questo drammatico 2020. Con i fondi già disponibili per il Bando programmi (800mila) riusciremo a sostenere circa i 2/3 delle richieste arrivate e valutate idonee". La speranza è che intervenga il Governo centrale. "Auspico che nella prossima variazione di bilancio sia accolta la richiesta di mettere a disposizione le risorse necessarie per finanziare le richieste restanti. Risorse che potranno essere tempestivamente utilizzate, proprio in ragione del fatto che nel predisporre il bando qualche mese fa, abbiamo stabilito la possibilità di aumentare la dotazione finanziaria con economie della spesa o nuovi stanziamenti".