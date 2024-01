Luca De Fusco nuovo direttore del Teatro di Roma. Il Campidoglio contesta la nomina e annuncia barricate

È Luca De Fusco il nuovo direttore generale del teatro di Roma. La nomina è arrivata nel corso della mattinata dal consiglio della Fondazione che ha deciso nel corso di una riunione a cui, però, non aveva preso parte il suo presidente e la consigliere designata dal comune. Ragioni che hanno spinto il Campidoglio, e non solo, a puntare l’indice contro la nuova nomina.

La denuncia del Campidoglio

“È evidente quindi che è in corso un tentativo di occupazione da parte della destra di una fondamentale realtà del sistema culturale romano e italiano che denunciamo e a cui ci opporremo con tutte le nostre forze. La libertà e l'autonomia della cultura sono valori non negoziabili” ha commentato l’assessore capitolino alla cultura Miguel Gotor che ha etichettato l’episodio come “un fatto molto grave”. L’assessore ha evidenziato l’assenza del presidente del Cda della Fondazione, vale a dire di Francesco Siciliano, e della consigliera designata dal comune Natalia Di Iorio. “Questo incontro è, nei fatti, abusivo perché non rispetta le prerogative del Presidente Siciliano che ieri sera aveva disposto di aggiornare la riunione del Cda già da lui convocato, come previsto dallo statuto” prima di concludere con l’auspicio che “nelle prossime ore prevalgano la ragionevolezza e il buon senso”.

Una "prepotente occupazione"

La Fondazione Teatro di Roma è un patrimonio della città, sostenuta finanziariamente quasi totalmente dal Campidoglio, e noi non possiamo in alcun modo accettare che le scelte più importanti, a partire dalla nomina del suo Direttore, vengano assunte con la forza, imponendo nomi e strategie dai soli consiglieri nominati dal Governo e dalla Regione Lazio - ha invece dichiarato Gualtieri - Ragionare in termini di prepotente occupazione è totalmente contrario al nostro spirito di collaborazione istituzionale con cui invece sarebbe stato necessario procedere - ha aggiunto il sindaco - Il prestigio storico dei teatri di Roma non può essere considerato alla stregua del bottino di una parte politica

Nelle ore in cui era in corso la riunione che ha portato alla nomina di De Fusco, il presidente Siciliano ha convocato una conferenza stampa. Per Siciliano quella messa in campo, in sua assenza, si configurerebbe come “scelta preconfezionata che toglie ogni spazio alla discussione e insieme la scelta più sbagliata per il Teatro”. Secondo Siciliano “questo modo di procedere rappresenti un colpo proprio alla natura di questo Teatro, al suo valore culturale, al rapporto che lo lega innanzitutto alla città”.

Il rapporto tra comune e teatro di Roma

“Il Comune - ha ricordato Siciliano - è il proprietario dei teatri, l'Argentina, India, Torlonia e del teatro Valle il cui conferimento alla Fondazione è nelle intenzioni dichiarate per rafforzare ancora l'offerta culturale ma non è ancora formalmente compiuto. Inoltre il comune contribuisce con 6 milioni e mezzo alla dotazione della Fondazione mentre la regione ha una quota - immutata negli ultimi 10 anni - di un milione 100 mila euro. Per questo - anche al di là della rappresentanza paritaria nel CdA e la presenza di un rappresentante del Ministero della Cultura - credo che il ruolo del Comune vada rispettato e in questo caso non è stato così”.

Le reazioni del PD e del M5s

Netta la presa di posizione anche di Nicola Zingaretti che, durante il suo secondo mandato da governatore del Lazio, ha assistito allo storico passaggio dall’associazione alla fondazione del Teatro di Roma. La cultura serve a non servire. Immagino che derivi da questo l'ossessione della destra per l'occupazione sguaiata dei luoghi della cultura che hanno fatto grande l'Italia nel mondo. Oggi un altro atto al Teatro di Roma. Ma la destra non si illuda ha commentato Zingaretti su X - la cultura è libertà e non si farà ingabbiare o imprigionare”.

Critiche sono arrivate anche dalla sponda pentastellata ed in particolare dal deputato Gaetano Amato, membro della commissione cultura. “Siamo stanchi di dover commentare l'ennesimo episodio di occupazione, da parte della destra, dei luoghi della cultura. Stavolta tocca al Teatro di Roma, il cui direttore generale sarebbe stato nominato in un CDA farsesco in cui è presenziare erano solo gli esponenti di destra. A noi – ha sottolineato il deputato pentastellato - non sono mai piaciuti i giochini sui nomi per l'occupazione di poltrone chiunque sia a farli, ma qui la questione assume una gravità maggiore perché se le cose stanno così la destra al potere avrebbe agito anche in violazione delle norme. La loro ossessione per l'egemonia culturale non può calpestare le regole".

La scelta difesa da FdI

In difesa della nomina e della procedura che l’ha determinata, è sceso i presidente della commissione cultura della Camera Federico Mollicone “C’è grande rispetto delle prerogative del Comune di Roma ma non si può pensare di alterare la proporzione della rappresentanza all'interno del Cda né in questa istituzione culturale né in tutte le altre. La rappresentanza della Regione Lazio e del Ministero resteranno disponibili a mantenere il dialogo aperto. Questo non può non partire dal riconoscimento dell'elezione del direttore De Fusco che è assolutamente piena e legittima e che sicuramente farà il meglio per il bene del Teatro e per il Comune di Roma. Restiamo disponibili ad un confronto nel rispetto del Teatro di Roma che abbiamo salvato dalla precedente gestione criminogena che l'ha preceduta prima della nascita della Fondazione che – ha concluso Mollicone, eletto in Parlamento tra le fila di Fratelli d’Italia - abbiamo auspicato e suscitato”.

Arrivati nel tardo pomeriggio anche i primi messaggi dalla regione Lazio. “Faccio gli auguri al nuovo direttore del Teatro di Roma, Luca De Fusco, il cui curriculum è la miglior garanzia per questa istituzione affinché si possa lavorare all'altezza delle ambizioni di una caput mundi anche del teatro. Ringrazio il Cda per il lavoro svolto, e il vicepresidente Danilo Del Gaizo in particolare. Questa città non merita bracci di ferro istituzionali, né dilazioni sine die, il Teatro di Roma doveva tornare subito operativo, come è stato - ha commentato l'assessora regionale alla cultura Laura Baldassarre - Questo non è il momento delle polemiche, ma del lavoro, in nome della cultura – ha preoseguito Baldassarre - Nel merito delle doléances sollevate, leggo le solite farneticazioni da parte della sinistra che, dopo aver occupato militarmente le istituzioni, preferisce bloccare i processi decisionali, pur di non mollare la presa".